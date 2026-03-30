Pierre Ménès s’est félicité de la volonté du nouveau maire de Paris, Emmanuel Grégoire, de vendre le Parc des Princes au PSG. Mais il pense qu’il ne faut pas que ce soit à n’importe quel prix.

C’est la très bonne nouvelle du jour pour le PSG et surtout ses supporters, très attachés au Parc des Princes. Sur France Inter ce matin, le nouveau maire de Paris, Emmanuel Grégoire, a annoncé sa volonté de vendre l’enceinte au club de la capitale, et le plus rapidement possible ! « Je veux très vite réengager les discussions et j’en saisirai le Conseil de Paris lors de celui exceptionnel de mi-avril. Je veux dire que nous avons un attachement affectif à notre club qui est immense et nous souhaitons qu’il reste à Paris et donc réunir les conditions pour qu’il reste, c’est pourquoi à titre personnel j’ai dit que j’étais favorable à la vente ». Grégoire a a déclaré vouloir « clôturer les discussions au plus tard à la fin de l’été ».

« Il me semble qu’au-delà de 300 M€, on serait dans l’arnaque la plus totale »

Interrogé par un supporter sur cette vente à venir, Pierre Ménès s’en est félicité et a même donné une estimation plancher : « Je milite pour une vente du Parc depuis le début. Je vois les mecs qui vont dire « Le vilain Qatar… ». Le Qatar est propriétaire du Paris Saint-Germain. Le jour où le Qatar quitte le club, le Parc restera au Paris Saint-Germain. Il n’y a rien d’aberrant à voir un grand club propriétaire de son stade, pouvoir y faire ce qu’il veut quand il veut, ce qui n’est pas le cas actuellement. Je rappelle que l’état de la toiture du Parc est délicat et il faut y remédier très vite. Vendre le Parc est une question de bon sens et il n’y avait que cette folle d’Anne Hidalgo pour en faire une histoire de principes à deux balles. Maintenant, vouloir le vendre, c’est une chose mais il ne va pas falloir vouloir arnaquer les Qataris en réclamant une somme folle. Sachant qu’il y a les travaux que le PSG compte faire, il me semble qu’au-delà de 300 M€, on serait dans l’arnaque la plus totale ».

Sachant que le Paris Saint-Germain a prévu un agrandissement de l’enceinte, la facture risque rapidement de grimper. Mais elle sera toujours moins élevée que s’il avait dû bâtir un nouveau stade en banlieue. Sans parler du fait qu’il ne va pas se couper d’une partie de ses supporters historiques, qui refusaient de quitter le Parc des Princes…

Face à Pierrot (1/5) : "Il n'y a que les cons pour croire que l'EDF n'est pas importante pour Mbappé … https://t.co/ggplqs7ye4 via @YouTube — Pierre Ménès (@PierreMenes) March 30, 2026

Le calendrier de fin de saison du PSG

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : PSG-Liverpool (quart de finale aller de la Champions League)

14/04 : Liverpool-PSG (quart de finale retour de la Champions League)

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

22/04 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League