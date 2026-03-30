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FRANCE

OM : nouvelle grosse secousse en interne avec un départ imprévu !

Par Raphaël Nouet - 30 Mar 2026, 16:19
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La Commanderie, lors d'un entraînement de l'OM.
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Arrivé l’été dernier à l’OM en tant que responsable de la cellule de recrutement du centre de formation, Nor-Hédine Ainseba est déjà reparti, pour des raisons obscures.

Le 1er janvier, l’OM s’avançait tranquillement vers la deuxième saison de son cycle de trois porté par Medhi Benatia, Pablo Longoria et Roberto De Zerbi. Il abordait les mois à venir avec sérénité. Et puis, tout est parti en vrilles… L’équipe a perdu le Trophée des champions à la dernière seconde, s’était faite sortir honteusement de la Champions League à Bruges (0-3) avant de prendre une volée à Paris (0-5). Roberto De Zerbi a démissionné, Pablo Longoria a été écarté et Medhi Benatia a voulu partir lui aussi mais a été retenu jusqu’en juin par Frank McCourt. Ambitieux il y a deux mois, l’OM espère désormais sauver l’essentiel en terminant 3e pour accrocher une qualification directe pour la Champions League.

Reponsable du recrutement au centre de formation, Ainseba est déjà parti !

Au milieu de tout ça, Frank McCourt a confirmé dimanche que Medhi Benatia allait partir et qu’il cherchait un nouveau président ainsi qu’un actionnaire minoritaire pour permettre au club de franchir un cap. Et l’on apprend aujourd’hui que l’OM va changer de logo pour en prendre un qui ne fait pas l’unanimité et que le déménagement des salariés près du Vélodrome sera effectif dès avril. Et enfin, Foot Mercato vient d’annoncer que Nor-Hédine Ainseba venait de quitter son poste !

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Arrivé seulement l’été dernier, cet ancien recruteur de l’OL et de l’OGC Nice pour les jeunes en Île-de-France avait été nommé responsable du recrutement pour le centre de formation. FM précise que « les raisons de son départ ne sont pas connues ». La grande valse des salariés continue à l’OM alors que celui qui en avait été tenu pour responsable (Pablo Longoria) est parti…

Le calendrier de fin de saison de l’OM

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)
12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)
19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)
26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)
03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)
09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)
16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

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