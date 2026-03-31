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Hervé Koffi signe une saison de haute volée à Angers SCO au point de s’inviter dans l’équipe type WhoScored des cinq grands championnats. Le RC Lens le regrette-t-il ?

C’est une trajectoire qui interpelle. Prêté par le RC Lens à Angers, Hervé Koffi réalise une saison exceptionnelle… au point de s’installer parmi les meilleurs joueurs des cinq grands championnats. Dans l’équipe type établie par WhoScored à la trêve, le portier lensois partage tout simplement l’affiche avec des stars comme Lamine Yamal ou Harry Kane. Un symbole fort de son explosion cette saison.

Angers brille… mais sans garantie

Du côté d’Angers, la satisfaction est immense… mais teintée d’inquiétude. Le prêt négocié avec le RC Lens ne comporte aucune option d’achat. Résultat : le SCO a développé l’un des gardiens les plus performants du championnat… sans aucune certitude de le conserver. Un scénario frustrant pour le club angevin, qui pourrait voir filer sa révélation sans pouvoir agir.

Le RC Lens récupère un diamant brut

Pendant ce temps, le RC Lens savoure en coulisses. Recruté à l’été 2024 pour environ 2,5 millions d’euros et sous contrat jusqu’en 2028, Koffi revient avec une valeur totalement transformée. Les chiffres parlent pour lui : selon les données de la LFP, il est le gardien qui a le plus « sauvé » son équipe cette saison, avec 10,3 buts évités. Une performance qui change tout.

Un casse-tête nommé Risser

Mais ce retour pose immédiatement une question brûlante. Car dans le même temps, Robin Risser s’est lui aussi imposé comme une référence en Ligue 1, pointant juste derrière Koffi dans les classements. Deux des meilleurs gardiens du championnat sous le même maillot : une richesse rare… et un vrai dilemme. Le club devra trancher. Installer Koffi comme numéro un ? Profiter de la cote de Risser pour vendre ? Ou capitaliser sur la hype autour de Koffi pour réaliser une vente record ? Dans tous les scénarios, le RC Lens est gagnant.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France