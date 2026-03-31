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Record battu pour les féminines de l’ASSE face au RC Lens… mais du côté de l’OM, la comparaison fait déjà sourire.

C’est une belle image pour le football féminin stéphanois. Ce samedi, les joueuses de l’ASSE ont attiré 8 825 supporters à Geoffroy-Guichard lors de la réception du RC Lens en Arkema Première Ligue. Une affluence record pour les Vertes dans le Chaudron. Un chiffre qui marque une progression nette. Car jusqu’ici, les Stéphanoises évoluent principalement au stade Salif Keita, et leurs passages à Geoffroy-Guichard restent rares. Cette saison, une première tentative n’avait rassemblé que 1 683 spectateurs lors d’une lourde défaite (0-4).

Un record largement battu

Les précédentes références datent notamment des affiches face à l’OL (4 037 spectateurs en 2024) et au Paris Saint-Germain (4 088 en décembre 2024). Avec 8 825 fans présents, ce nouveau cap confirme l’intérêt grandissant autour des féminines de l’ASSE, qui espèrent désormais inscrire cette dynamique dans la durée.

L’OM change déjà d’échelle

Mais pendant que l’ASSE célèbre ce record, l’OM regarde ça avec un certain recul. Le même week-end, plus de 35 000 spectateurs se sont réunis au Vélodrome pour assister à la rencontre entre les féminines de l’OM et Montpellier (défaite 1-2). Un chiffre tout simplement record pour l’Arkema Première Ligue.

Deux réalités différentes

Le contraste est frappant. D’un côté, l’ASSE franchit un cap symbolique et valide sa progression. De l’autre, l’OM impose déjà une nouvelle dimension au football féminin français en termes d’affluence. Reste que pour les Vertes, l’essentiel est ailleurs : continuer à faire grandir leur popularité et transformer ce record en habitude. Car à Geoffroy-Guichard, une chose est sûre : le public répond présent quand l’événement est au rendez-vous.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2