À LA UNE DU 31 MAR 2026
[21:50]ASSE : grosse nouvelle en vue pour Augustine Boakye ?
[21:30]FC Nantes : Waldemar Kita se fait dézinguer après le verdict de l’affaire Sala
[21:10]FC Barcelone : Raphinha est au fond du trou, le Barça sort le grand jeu pour le consoler
[20:50]OM : 4 autres noms cités pour la présidence, dont deux estampillés RC Lens !
[20:30]FC Nantes : les supporters ont trouvé le sauveur des Canaris en Ligue 1 
[20:00]OM : Longoria au duel avec un ancien du FC Barcelone pour rejoindre un club prestigieux
[19:30]ASSE : gros coup dur pour les Verts à Nancy
[19:10]Équipe de France : Deschamps bientôt lié à une star du RC Lens ?
[18:50]ASSE : un record explose grâce au RC Lens et fait bien rire l’OM 
[18:30]OM : c’est officiel pour De Zerbi à Tottenham, son contrat explose par rapport à Marseille !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes : Waldemar Kita se fait dézinguer après le verdict de l’affaire Sala

Par William Tertrin - 31 Mar 2026, 21:30
💬 Commenter
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Sept ans après la disparition tragique d’Emiliano Sala, l’émotion reste intacte. En déplacement à Nantes à l’occasion du jugement opposant le Cardiff City au FC Nantes, sa mère, Mercedes Taffarel, a livré des propos forts, ciblant directement le président nantais Waldemar Kita.

Un refus symbolique : « Je n’ai aucune envie d’y mettre les pieds »

Malgré ce retour chargé d’émotion en Loire-Atlantique, Mercedes Taffarel a fait un choix très fort : celui de ne pas se rendre au stade de la Beaujoire.

« Comme Waldemar Kita est toujours le président du club, je n’ai aucune envie d’y mettre les pieds. »

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Une déclaration lourde de sens pour L’Équipe, qui illustre la fracture persistante entre la famille du joueur et la direction du FC Nantes. Depuis le drame survenu en janvier 2019, les relations sont restées tendues, nourries par des incompréhensions et des ressentiments profonds.

Une confrontation attendue : « Qu’avez-vous fait avec mon fils ? »

Mais derrière ce refus, la mère de l’attaquant argentin laisse entrevoir une volonté de confrontation directe.

« Oui, j’accepterais pour avoir l’occasion de le regarder dans les yeux et lui poser la question : « Qu’avez-vous fait avec mon fils ? ». J’aimerais bien l’avoir en face de moi pour cela. (dans son jugement motivé, le tribunal de commerce n’a pas reconnu de responsabilité du FCN dans la disparition d’Emiliano Sala et a estimé que Cardiff City, par sa démarche, avait même « affecté l’image et la réputation du FC Nantes et déstabilisé le club et ses partenaires ».) »

Une phrase choc, qui résume à elle seule la douleur et les interrogations encore intactes. Mercedes Taffarel ne cherche pas seulement des réponses judiciaires, mais aussi humaines.

Une décision de justice qui ravive les blessures

Ce déplacement intervenait dans un contexte judiciaire particulièrement sensible. Le tribunal de commerce de Nantes a récemment tranché en faveur du FC Nantes, déboutant Cardiff City de l’ensemble de ses demandes et condamnant même le club gallois à verser plusieurs centaines de milliers d’euros, dont une partie pour préjudice moral.

Dans son jugement, la juridiction a estimé que le club français n’avait aucune responsabilité dans le drame, tout en soulignant que la procédure engagée par Cardiff avait pu nuire à son image.

Une décision qui, loin d’apaiser les tensions, semble au contraire raviver les blessures du passé.

Un deuil toujours impossible

Au-delà des tensions et des responsabilités, c’est surtout la douleur d’une mère qui transparaît. Revenue à Nantes pour la première fois depuis sept ans, Mercedes Taffarel a effectué un véritable pèlerinage sur les traces de son fils, entre Carquefou et les lieux de vie du joueur.

Mais malgré le temps qui passe, rien ne semble s’apaiser :

« La douleur de mon cœur est irréparable. »

Une phrase qui résonne comme un rappel brutal : derrière les procédures et les décisions de justice, l’affaire Emiliano Sala reste avant tout un drame humain.

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot