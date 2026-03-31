RC Lens : Neil El Aynaoui a offert un très joli cadeau au public de Bollaert

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Dans une ambiance chaleureuse et festive ce mardi au Stade Bollaert-Delelis à Lens, l’équipe nationale du Maroc s’est imposée face au Paraguay en match amical (2-1), offrant un moment de joie à ses supporters présents en nombre.

El Aynaoui buteur, comme un symbole

Après le nul concédé contre l’Équateur à Madrid (1-1) quelques jours plus tôt, les Lions de l’Atlas ont retrouvé le chemin de la victoire grâce à une prestation collective solide et à un but décisif de Neil El Aynaoui, ancien joueur du RC Lens aujourd’hui à l’AS Rome.

Juste après la reprise, Bilal El-Khannouss a ouvert le score (49e), avant qu’El Aynaoui ne double la mise à la 54e minute, déclenchant l’enthousiasme du public, dont une partie de supporters lensois sûrement présente, qui était sans doute ravie de revoir l’un de ses anciens favoris briller sur sa pelouse.

Malgré une fin de match un peu plus tendue, ponctuée d’un but paraguayen dans les derniers instants (88e), les Marocains ont su conserver leur avantage pour s’imposer.

Un match préparatoire avant le Mondial

Cette victoire amicale s’inscrit dans la préparation du Maroc en vue de la Coupe du monde 2026, où les Lions de l’Atlas affronteront notamment le Brésil, l’Écosse et Haïti dans le groupe C.

Pour Neil El Aynaoui, auteur d’un but marquant contre le Paraguay, cette performance est une belle manière de retrouver Bollaert et de rappeler tout son talent, sous les yeux de certains supporters qui l’avaient vu éclore.