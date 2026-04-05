RC Lens : un Sang et Or à la fête au lendemain de la claque face au LOSC

Retenu par sa sélection après la qualification historique de la RD Congo pour la Coupe du Monde, Arthur Masuaku était à la fête ce dimanche, au lendemain de la claque prise par le RC Lens dans le derby.

Au lendemain de la sévère défaite du RC Lens face au LOSC (3-0), une autre célébration a embrasé l’actualité du football francophone. Pendant que les Lensois tentaient de se relever sportivement, Arthur Masuaku — latéral international congolais prêté par Southampton — vivait ce dimanche un moment historique avec la sélection de la République démocratique du Congo (RDC).

En effet, il était censé revenir de suspension, mais Pierre Sage avait indiqué que « c’est une décision qui appartient au joueur et qui dépend de la relation et de la pression qu’il a de son club. On a respecté le côté historique et présidentiel de la demande ». Masuaku était donc absent ce samedi soir pour le derby.

Masuaku et le Congo en transe

Ce dimanche à Kinshasa, la capitale congolaise, les rues ont vibré de joie et de fierté pour célébrer la qualification des Léopards pour la Coupe du Monde 2026. C’est une première depuis 52 ans, la dernière participation remontant à l’édition 1974, époque où le pays s’appelait encore Zaïre.

Montés dans un bus à impérial au milieu d’une foule dense et enthousiaste, les joueurs ont été accueillis comme des héros. Parmi eux, Arthur Masuaku, figure emblématique de la sélection, qui était avec ses coéquipiers et des milliers de supporters en liesse pour vivre ce moment unique. Le latéral lensois a même été récompensé par le président Félix Tshisekedi, qui a annoncé que tous les joueurs et le staff recevront de nouvelles voitures Jeep, de l’argent et de vastes terrains pour cette prouesse.

Masuaku, erreur de casting de l’hiver ?

Cette qualification historique est arrivée après une victoire cruciale contre la Jamaïque (1-0 après prolongation) lors du barrage final, un match où Masuaku était d’ailleurs titulaire. Les Léopards s’apprêtent à défier des nations de premier plan à la Coupe du Monde 2026, avec notamment des confrontations prévues face au Portugal, à la Colombie et à l’Ouzbékistan dans le groupe K.

Alors que le RC Lens va désormais devoir digérer la claque prise contre le LOSC, l’international congolais est lui en train de puiser dans cette fête nationale une énergie nouvelle. Une situation assez particulière pour un joueur formé à la Gaillette qui n’a joué que 10 minutes depuis son arrivée, avec en prime une suspension assez évitable en Coupe contre Lyon. On se rapproche donc plus de l’emploi fictif que d’un véritable renfort pour l’instant…