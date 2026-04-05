OM : la compo de Beye pour le choc face à l’AS Monaco

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Voici la compo de l’OM pour affronter l’AS Monaco.

Ce dimanche, la 28e journée de Ligue 1 nous offre un choc entre l’AS Monaco (7e, 46 points) et l’OM (4e, 49 points). Découvrez ci-dessous la compo alignée par Habib Beye, qui a décidé de titulariser Gouiri et Aubameyang ensemble sur le front de l’attaque. En l’absence de Greenwood, c’est Traoré qui rentre dans le onze. Coup d’envoi à 20h45 au stade Louis-II.

La compo marseillaise

Rulli – Weah, Pavard, Egan-Riley, Medina – Traoré, Højbjerg (cap), Timber, Paixão – Gouiri, Aubameyang.