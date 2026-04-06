FC Nantes : après Metz, Halilhodžić a épinglé un joueur qui lui a désobéi frontalement

Le FC Nantes a arraché un point miraculeux ce dimanche à Metz (0-0), en Ligue 1, dans un match capital pour la course au maintien. Réduits à dix juste avant la pause après l’expulsion de Tylel Tati, les Canaris ont vécu une prestation déprimante, sans véritable domination, mais ont tenu bon face à la lanterne rouge.

L’expulsion de Tati, survenue à la 38ᵉ minute, a totalement changé le cours de la rencontre. Le défenseur nantais a écopé d’un carton rouge direct pour un tacle très sale sur la cheville de Kouao, laissant son équipe en infériorité numérique pour une large partie de la première mi-temps et la seconde.

La réaction sans détour de Vahid Halilhodžić

Interrogé après la rencontre, l’entraîneur Vahid Halilhodžić n’a pas caché sa frustration, tout en reconnaissant la responsabilité de son joueur :

« C’est une erreur technique. Toute la semaine, j’ai dit aux garçons, “surtout pas de carton rouge” ! Avec la surmotivation, c’est un risque. C’est un geste incontrôlé, après un mauvais contrôle. Le carton rouge est mérité. »

Cette prise de position franche illustre le désarroi du coach face à une équipe qui peine à trouver son rythme et son efficacité en ce moment clé de la saison. Malgré ce point arraché à l’extérieur, Halilhodžić concède que cela ne suffira peut-être pas pour espérer se maintenir.

Un point salvateur… mais insuffisant

Sur la pelouse de Saint-Symphorien, Nantes n’a pas su imposer son jeu et a subi la domination messine avant et après l’expulsion. Le match nul reste toutefois précieux, dans un contexte où chaque point compte pour éviter la zone rouge.

En attendant les prochaines journées, ce match restera marqué par l’erreur individuelle de Tati, qui a désobéi à la consigne stricte de son entraîneur, et qui pourrait peser lourd dans la lutte pour le maintien.