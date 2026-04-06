Revue de presse espagnole : nouvelle proie mercato au Real Madrid, bonne nouvelle pour le FC Barcelone avant l’Atlético

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Voici la revue de presse espagnole en date du lundi 6 avril 2026. Le Real Madrid accélère son prochain mercato alors que l’infirmerie du FC Barcelone se vide.

AS : « Reconnexion Ligue des Champions »

Après le fiasco en Liga contre Majorque (1-2), le Real Madrid voit vite basculer sur le choc contre le Bayern en quarts de finale aller de la Ligue des Champions (21h).

MARCA : « Géants »

Si Marca fait sa Une sur les géants du sport espagnol, on apprend que le Real Madrid suit de près le profil de Jon Martin, défenseur central de 19 ans seulement qui évolue à la Real Sociedad. Le joueur issu du centre de formation du club basque et international espoirs avec l’Espagne est une des sensations de la saison de l’autre côté des Pyrénées. Il vient donc s’ajouter à une liste de candidats pour renforcer la défense dans laquelle on retrouve Jacobo Ramon (Côme), l’ancien de la maison, ainsi que Nico Schlotterbeck (Dortmund). Sous contrat jusqu’en 2031 avec la Real, Jon Martin a une clause libératoire de 50 millions d’euros.

MUNDO DEPORTIVO : « Ils ont du mérite »

S’ils ne savent pas de quoi leur avenir sera fait cet été, Robert Lewandowski, Joao Cancelo et Marcus Rashford ont été décisifs dans la victoire du FC Barcelone face à l’Atlético Madrid (2-1). De bon augure avant le prochain mercato.

SPORT : « Tension maximale »

Le FC Barcelone a publié un communiqué médical rassurant concernant deux joueurs de son effectif. Sorti en première période contre l’Atlético Madrid (1-2), Ronald Araujo souffre d’une petite surcharge musculaire au niveau du muscle de la cuisse gauche, mais le défenseur uruguayen sera bien disponible pour le match crucial de mercredi contre l’Atlético de Madrid, cette fois en Ligue des Champions. Cette nouvelle arrive comme un soulagement pour Hansi Flick, qui pourra compter sur un renfort défensif pour ce quart de finale de C1. En revanche, le jeune Marc Bernal est touché par une entorse à la cheville gauche. Le temps de récupération exact n’a pas encore été fixé et dépendra de l’évolution de sa blessure au cours des prochains jours. Cette indisponibilité potentielle représente un coup dur pour le milieu de terrain catalan, qui devrait manquer plusieurs journées de compétitions.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

19/04 : Finale de la Coupe du Roi

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League

Le calendrier de fin de saison du Real Madrid :

08/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Real Madrid-Gérone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Betis Séville-Real Madrid (32e journée de Liga)

22/04 : Real Madrid-Alavés (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Espanyol Barcelone-Real Madrid (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Real Madrid-Oviedo (36e journée de Liga)

17/05 : FC Séville-Real Madrid (37e journée de Liga)

24/05 : Real Madrid-Athletic Bilbao (38e journée de Liga)