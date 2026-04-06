OM : Pierre Ménès fracasse Beye après Monaco et souffle pour le RC Lens

Pierre Ménès n’a pas été tendre avec Habib Beye suite à la nouvelle défaite de l’OM à Monaco (1-2), avec une petite pensée pour le RC Lens.

La situation se complique pour l’OM et Pierre Ménès n’y va pas par quatre chemins. Après la défaite à Monaco dimanche soir (1-2), le chroniqueur a sévèrement critiqué Habib Beye sur sa chaîne Youtube : « J’ai été assez effaré de l’interview d’Habib Beye avant le match. J’ai beau bien le connaître, le mec a un melon qui me parait quand même assez démesuré quand on voit le niveau de l’OM et des résultats. »

« L’OM ne gagne pas les petits matches et perd les grands »

Trois défaites depuis l’arrivée de Beye sur le banc, dont deux consécutives, mettent l’OM dans une situation délicate. « Il est toujours pétri de certitudes. Marseille ne gagne pas les petits matches et perd les grands, donc ça commence à être une situation extrêmement complexe pour cet OM inquiétant », analyse Ménès.

L’AS Monaco dans le rétroviseur du RC Lens ?

L’ancien trublion du PAF en profite pour faire un clin d’œil au RC Lens : « Quant à Monaco, Lens peut juste se féliciter d’avoir pris autant d’avance parce que Monaco est vraiment lancé et finira troisième et ce sera tout à fait mérité. » Une manière de souligner que la Ligue 1 se dessine aussi pour les concurrents de l’OM. Pour le club phocéen, la route reste encore longue en vue du podium et d’une qualification directe en Ligue des Champions.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)