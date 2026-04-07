Les supporters de l’ASSE ne semblent pas franchement inquiets après le triste match nul ramené samedi de Nancy (1-1).

L’ASSE a laissé filer des points à Nancy (1-1), mais la réaction des supporters tranche avec la frustration observée sur le terrain. Selon un sondage publié par But!, les fans stéphanois affichent une confiance surprenante envers leur équipe et leur entraîneur.

Montanier déjà pardonné

À la question « comment qualifier le triste match nul à Nancy ? », la réponse des fans de l’ASSE est claire : 45,2 % des votants évoquent une simple “erreur de parcours”. Un signal fort qui montre que, malgré la prestation jugée terne, la dynamique globale du club n’est pas remise en cause. Autre indicateur intéressant : 35,5 % des supporters estiment que “ça repart dès samedi”, preuve d’un optimisme toujours bien présent autour des Verts. À l’inverse, seuls 12,9 % jugent l’équipe lisible, tandis que 6,5 % ne ressentent aucune inquiétude particulière.

Les Verts invaincus sous sa houlette

Ce résultat traduit une tendance nette : les supporters de l’ASSE continuent de croire au projet de Montanier, malgré les critiques sur le contenu du match à Nancy. La prestation a pu décevoir, mais elle ne suffit pas à fragiliser la confiance installée ces dernières semaines. Dans un championnat aussi exigeant, ce type de contre-performance peut arriver. Et Montanier l’a rappelé : son équipe reste invaincue sous sa houlette.

Une réaction contre Dunkerque est attendue

La vraie question reste désormais la réaction de l’équipe lors du prochain match. Une victoire à domicile contre Dunkerque permettrait de valider le sentiment majoritaire des supporters et de confirmer qu’il ne s’agissait bien que d’un accident. Montanier, lui, joue déjà gros sur la continuité. Une chose est sûre : du côté de l’ASSE, la pression est mesurée… mais la réponse est attendue dès le prochain rendez-vous.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2