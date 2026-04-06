Selon les dires de Loïc Perrin, les dirigeants de l’ASSE ont déjà programmé la montée en Ligue 1 et le mercato estival en conséquence.

L’ASSE prépare son retour en Ligue 1 et les dirigeants ne laissent rien au hasard. Loïc Perrin, directeur sportif du club, s’est confié au micro du Podcast « Vert sans filtre », révélant les coulisses d’un recrutement ambitieux et déjà en marche.

« En tant que dirigeant, forcément, l’objectif est de monter en L1. On doit toujours préparer plusieurs situations. Ça fait partie de mon métier. Alors si on parle de l’anticipation de la saison prochaine et du recrutement et de la stratégie de la construction de l’effectif, on est dessus depuis un moment. On a fait plusieurs options. On est déjà en contact avec certains joueurs pour l’année prochaine” » explique Perrin. Pour être fin prêt le cas échéant, l’ASSE a considérablement renforcé sa cellule de recrutement.

« Aujourd’hui, je m’appuie sur un coordinateur du recrutement qui est arrivé récemment, Alexandre Lousberg. On est maintenant huit dans l’équipe, alors qu’avant nous étions trois. C’était une volonté de la part des actionnaires, car c’est l’un des départements les plus importants d’un club de football. Il ne faut pas se tromper », poursuit Perrin, plus épaulé que jamais pour renforcer l’effectif stéphanois.

Perrin plus épaulé que jamais pour recruter

L’approche est désormais plus méthodique. Les dirigeants font des analyses vidéo approfondies, rencontrent directement les joueurs et travaillent sur plusieurs pistes en parallèle, ce qui n’était pas possible auparavant faute d’effectif dans le département recrutement. « Aujourd’hui je pense qu’on fait un travail qui est intéressant. On va plus en profondeur sur le recrutement des joueurs en attendant de savoir où on sera pour la saison prochaine et déclencher les différents recrutements », assure l’homme fort de l’ASSE.

Cette stratégie montre que Kilmer Sports Ventures veut aborder la montée en Ligue 1 avec sérieux et ambition. L’ASSE mise sur la précision et l’anticipation plutôt que sur l’urgence. Chaque piste est étudiée, chaque joueur évalué minutieusement, pour éviter les erreurs du passé. Le message est clair : Kilmer et Perrin veulent un mercato XXL, des renforts ciblés et un effectif prêt à rivaliser dès le retour en Ligue 1. La montée n’est pas seulement un objectif sportif, elle est devenue un projet structuré et réfléchi, avec la volonté de construire un club solide sur le long terme.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2