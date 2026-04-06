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FRANCE

ASSE Mercato : c’est signé, une nouvelle recrue internationale débarque à Sait-Étienne ! 

Par Bastien Aubert - 6 Avr 2026, 07:20
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Philippe Montanier (ASSE)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Après son match nul décevant à Nancy, l’ASSE a bouclé l’arrivée d’un international algérien prometteur dans le Forez.

L’ASSE tient sa nouvelle recrue. Selon Tribune Stéphanoise, très bien informé sur l’actualité des Verts, Oussama Benkou est arrivé à Saint-Étienne et son transfert est désormais bouclé… quelques heures après le match nul ramené de Nancy en Ligue 2 (1-1).

Un pari sur l’avenir

International algérien U20, né en 2007, le jeune défenseur débarque en provenance de Olympique Akbou. Son visa validé, tout est en place pour son intégration dans le Forez. Le deal est clair : Benkou rejoint dans un premier temps la réserve de l’ASSE, qui évolue en National 3, sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

Un profil à développer

Avec ce recrutement, l’ASSE mise sur un profil jeune et à fort potentiel. À seulement 17 ans, Benkou représente un investissement sur l’avenir, dans la lignée de la stratégie du club de développer des talents avant de les intégrer progressivement au groupe professionnel. 

Le mercato des Verts est déjà lancé 

Reste désormais à savoir à quelle vitesse le défenseur algérien saura franchir les étapes. S’il est évidemment encore trop tôt pour connaître la vraie valeur de Benkou en France, une chose est sûre : du côté de Saint-Étienne, le mercato est bel et bien lancé.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2

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