Un média africain annonce que l’ASSE va mettre à l’essai Serge Valery Eloundou Ndzomo, jeune défenseur central camerounais de 18 ans au physique de déménageur.

Le site Poteaux Carrés relaye un article d’Africa Foot concernant une potentielle recrue de l’ASSE. Il s’agit d’un jeune défenseur camerounais de 18 ans, Serge Valery Eloundou Ndzomo, qui va être mis à l’essai par les Verts prochainement. Il joue encore dans son pays, à l’AS Fortuna, mais il a tapé dans l’œil des recruteurs européens au cours d’une tournée des jeunes Lions Indomptables en Australie. Impressionnant physiquement (1,89m), il est décrit comme technique et polyvalent. Il peut en effet évoluer dans l’axe de la défense ou dans le couloir gauche.

Le Stade Rennais et Auxerre également intéressés

Mais Africa Foot précise que le Stade Rennais et l’AJ Auxerre sont également intéressés. Les deux pensionnaires de Ligue 1 ont également proposé à Ndzomo de faire un essai. Reste que son profil correspond totalement aux attentes de Kilmer Sport pour l’ASSE. Il est jeune, coûte peu cher, a une belle marge de progression… Si le propriétaire des Verts n’entend pas reproduire les erreurs de l’été 2024, quand il n’avait recruté que des joueurs inexpérimentés pour le retour en Ligue 1, il va quand même continuer de signer quelques jeunes prometteurs, et Ndzomo semble en être un.

Le Camerounais, au regard de son profil, a tout pour être le nouveau Moustapha Bayal Sall. Certes, ce dernier était sénégalais mais lui aussi était impressionnant et totalement inconnu au moment de son arrivée dans le Forez en provenance de Norvège. Resté dix ans à Saint-Etienne (avec six mois en prêt à Nancy), il était devenu un chouchou du Chaudron, notamment après un but rageur de la tête contre l’OL (3-0) en décembre 2014.

#ASSE Sainté prêt à tester un beau bébé camerounais ? https://t.co/psgrqLoKyA — Poteaux Carrés (@poteauxcarres) April 6, 2026

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2