Le truculent Patrick Guillou a livré son analyse du match nul décevant de l’ASSE ramené samedi de Nancy (1-1).

L’ASSE a ramené un point de Nancy samedi (1-1) mais la prestation des Verts a laissé Patrick Guillou circonspect. Dans Le Progrès, l’ancien défenseur a livré une analyse cinglante. « Même dans une partie d’échecs, il y a plus d’explosivité. Une prestation globale qui se résume à un cours de yoga collectif avec ballon. Tout le monde s’endort pendant la séance. Soporifique. Les Verts ont exploré les limites de l’ennui sans jamais les dépasser », a-t-il décrit sans concession.

« La période de gestation est longue »

Malgré ce constat sévère, Guillou souligne l’importance du duo Cardona-Stassin : « Heureusement, le binôme a sauvé l’essentiel. Le point est mérité, mais à force de confondre maîtrise et léthargie, les Stéphanois ont frôlé la correctionnelle. »

Le contexte est clair : l’ASSE, en quête de stabilité et d’une dynamique vers la Ligue 1, peine encore à faire naître son projet. Guillou le résume avec une métaphore imagée : « La période de gestation est longue, l’accouchement difficile. Le bébé canado-américain ne se présente pas encore par la tête. En attendant la naissance du nouveau projet, il est fort à parier que le triumvirat utilisera les forceps pour éviter les fantômes du passé. »

Une réaction impérative de l’ASSE

L’analyse de Guillou met en lumière un paradoxe : la maîtrise technique existe mais elle vire à la léthargie sur le terrain. La question pour l’ASSE reste la suivante : comment transformer ces matchs soporifiques en performances convaincantes capables de viser la Ligue 1 ? Le point ramené de Nancy soulage, mais n’efface pas les zones d’ombre qui entourent le projet stéphanois.

Le match en Lorraine illustre également un enjeu clé : le rôle des jeunes et des recrues dans l’animation offensive. Cardona et Stassin ont prouvé qu’ils pouvaient porter l’équipe dans des moments délicats, mais l’ASSE doit impérativement augmenter son intensité pour éviter de répéter ces « cours de yoga collectifs » dans les prochaines rencontres. Dès ce samedi à domicile face à Dunkerque (20h).

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2