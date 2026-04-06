Visé par une menace de dissolution, comme les Green Angels, les Magic Fans, ultras de l’ASSE, ont envoyé une vidéo à l’attention du ministre de l’Intérieur, Laurent Nunez.

Demain, cela fera une semaine que les Green Angels et les Magic Fans ont reçu une convocation pour un passage le 13 avril devant une commission qui statuera sur leur existence. Après des incidents entre eux dans le parcage à Troyes ou encore des heurts avec la police à Grenoble, les deux groupes ultras de l’ASSE pourraient être dissous. Cette menace planait il y a un an mais une mobilisation générale avait permis d’éviter le pire. Douze mois plus tard, la mobilisation est toujours aussi importante, les politiques locaux mettent la pression autant qu’ils peuvent, mais le risque de dissolution est plus important que jamais.

« Laurent Nunez, Saint-Etienne a un message pour vous… »

Alors, les Magic Fans ont décidé d’interpeller directement le responsable de cette décision, Laurent Nunez. Dans un tweet publié ce lundi en fin d’après-midi, le groupe ultra interpelle le ministre de l’Intérieur de la sorte : « Laurent Nunez, Saint-Etienne a un message pour vous : LE CHAUDRON NE SE DISSOUT PAS ! ». Un slogan accompagné d’une vidéo de 52 secondes dans laquelle on voit les plus beaux tifos du groupe, on entend des chants, on assiste à des célébration de buts…

Le clip se conclut par l’annonce d’un rassemblement, ce samedi, avant le match contre Dunkerque. Les supporters des Verts sont invités à se rendre au parc François-Mitterand à partir de 16h30 pour afficher leur soutien aux Magic Fans et aux Green Angels. Après cette démonstration de force, les deux groupes n’auront plus que deux jours pour préparer leur défense…

🎥 @NunezLaurent, Saint-Etienne a un message pour vous : LE CHAUDRON NE SE DISSOUT PAS ! 🟢⚪️ pic.twitter.com/N8U2AnAmdl — Magic Fans 1991 (@MF91Officiel) April 6, 2026

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2