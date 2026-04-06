Très énervé au moment du but de Robert Lewandowski contre l’Atlético (2-1), le génie du FC Barcelone Lamine Yamal en avait bien contre un membre de son staff technique.

Ce lundi matin, nous avons relayé l’information selon laquelle le coup de sang de Lamine Yamal en fin de match contre l’Atlético (2-1) samedi n’était pas destinée contre Hansi Flick. Le FC Barcelone voulait faire passer le message que tout allait bien entre sa star et son entraîneur, que l’ailier était simplement frustré d’avoir manqué plusieurs occasions durant la partie. Mais en réalité, ça n’aurait pas justifié le fait qu’il n’a pas célébré le but de Robert Lewandowski à la 87e minute. Ni pourquoi il a pointé quelqu’un du doigt au moment de son explication avec Flick.

Il en voulait à l’entraîneur des gardiens

Mais ce soir, Mundo Deportivo, s’appuyant sur un reportage diffusé par DAZN, dévoile la vérité : Lamine Yamal en avait bien après un membre du staff technique blaugrana, en l’occurrence José Ramon de la Fuente ! Il s’agit de l’entraîneur des gardiens, qui a également en charge la stratégie de l’équipe. Or, De La Fuente a passé la seconde période à reprocher à Yamal ses mauvais choix dans le jeu. Notamment le fait d’avoir tiré plusieurs fois au but alors que des partenaires étaient mieux placés. Très énervé par ces critiques, l’ailier l’a fait savoir à l’intéressé puis à Flick qui tentait de le calmer.

Mais MD précise que l’histoire entre les deux hommes est déjà réglée. Ils se sont expliqués une fois la tension retombée et ont convenu que Yamal avait fait des mauvais choix, mais également qu’en première période, il avait délivré plusieurs caviars à ses coéquipiers.

‼️ El motivo del enfado de Lamine, al descubierto



➡️ Como informó MD, el mosqueo del '10' azulgrana en el Metropolitano fue con José Ramón de la Fuente



✍️ @RogerTorello https://t.co/3xGt7JHEbt — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) April 6, 2026

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone

07/04 : FC Barcelone-Atlético Madrid (quart de finale aller de la Champions League)

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (quart de finale retour de la Champions League)

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League