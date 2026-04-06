Le dernier match de la 29e journée de Ligue 2 a livré son verdict : Le Mans a écrasé Pau (4-0) à domicile, ce qui permet au club sarthois de revenir à un point de l’ASSE.

Ce soir, l’AS Saint-Etienne et ses supporters soutenaient Pau. Car après leur nul à Nancy (1-1), les hommes de Philippe Montanier pouvaient voir Le Mans revenir à un point en cas de succès face au PFC. Et c’est ce qui s’est passé. Les Sarthois n’ont pas fait de détail face à leur adversaire de milieu de tableau (11e). Ils se sont imposés 4-0 grâce à des buts de Gueye (26e, 40e), Bretelle (78e) et Rabillard (83e). Avec ces trois points, le MUC revient à une longueur de l’ASSE (53 contre 54 aux Verts).

Le Mans a un meilleur calendrier et reste sur quatre victoires

Surtout, Le Mans a soigné sa différence de buts. Il compte désormais +16 alors que l’ASSE est à +21, comme le leader troyen +21. Philippe Montanier et ses hommes vont devoir encore cravacher avant de larguer leurs concurrents pour la montée directe. Les Sarthois sont à prendre très au sérieux car leur calendrier est l’un des plus faciles du Top 5. Sur les cinq dernières journées, ils n’affronteront qu’une seule équipe de la première partie de tableau (Reims), qu’ils accueilleront. Boulogne, Clermont, Grenoble et Bastia sont à leur programme.

L’ASSE, elle, va affronter trois équipes du Top 9, à commencer par Dunkerque samedi, puis le leader troyen à la maison et Rodez à l’extérieur la semaine suivante. Le Mans pourrait jouer les trouble-fêtes, lui qui reste sur quatre succès consécutifs en ayant inscrit 15 buts…

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2