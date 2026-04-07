ASSE : Un ancien marseillais au top en Ligue 2 prêt à casser les rêves de montée des Verts ?

La pression monte autour de AS Saint-Étienne. Alors que les Verts semblaient bien partis pour jouer la montée, une menace inattendue se précise : le Le Mans FC, emmené par un homme en feu, Antoine Rabillard.

Antoine Rabillard, l’arme fatale du Mans

Passé par Olympique de Marseille, Antoine Rabillard est en train de réaliser une fin de saison tout simplement impressionnante. Avant la rencontre face à Pau, l’attaquant s’était confié à France Bleu avec une ambition claire : ne rien lâcher dans la course à la montée.

On a six finales à jouer. Bien sûr, si je peux ajouter plus de buts, ça sera avec plaisir, mais j’espère surtout gagner les matchs qui nous restent à jouer, et vu la saison qu’on fait, on mérite d’être à notre place. ASSE Ligue 1 · 2025/26 ⚽ Buteur : Tardieu 2.06 ▲ = 20.60€ pour 10€ 🔥 Plus de 2.5 buts 1.78 ▲ = 17.80€ pour 10€ J'en profite → 18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Il nous reste six matchs, on a six finales à jouer.

Un discours de compétiteur, confirmé sur le terrain. Lors de la large victoire face à Pau (4-0), Rabillard a encore frappé, poursuivant une série exceptionnelle.

Avec 6 buts et 3 passes décisives en seulement 4 matchs, l’ancien marseillais est devenu l’un des joueurs les plus décisifs de Ligue 2.

Le Mans met la pression sur Saint-Étienne

Grâce à cette dynamique impressionnante, le Le Mans FC s’accroche solidement au haut du classement. Avant cette journée, les Manceaux occupaient la troisième place, et leur victoire les rapproche encore un peu plus des places synonymes de montée.

Résultat : l’écart avec AS Saint-Étienne se réduit dangereusement.

Une fin de saison sous haute tension pour les Verts

Ce qui semblait être une fin de saison maîtrisée pourrait rapidement se transformer en scénario cauchemar pour les Stéphanois. La montée, longtemps envisagée comme un objectif atteignable, est désormais menacée par une équipe du Mans en pleine confiance.

Porté par un Antoine Rabillard en état de grâce, le club sarthois avance sans complexe, avec une seule idée en tête : renverser la hiérarchie.

Rabillard, le facteur X qui peut tout faire basculer

Dans ce sprint final, chaque détail compte. Et aujourd’hui, Antoine Rabillard semble être ce détail capable de tout changer.

Si sa forme actuelle se poursuit, il pourrait bien devenir le bourreau des rêves de montée de AS Saint-Étienne.

La question est désormais posée : les Verts sauront-ils résister à la pression… ou assistera-t-on à un renversement total dans les dernières journées ?