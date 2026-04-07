À LA UNE DU 8 AVR 2026
[00:00]ASSE : Manon Stassin dévoile sa passion, les supporters en redemandent !  
[23:40]Stade Rennais : Lepaul fait rêver l’Espagne pendant que le club drague une starlette qui brille à Monaco !
[23:20]ASSE : les supporters viennent d’asséner le coup de grâce à Florian Tardieu 
[23:00]FC Nantes : « c’est cuit », la Ligue 2 déjà en préparation pour les Kita !
[22:58]Ligue des Champions : le Real perd à Madrid contre le Bayern, Arsenal s’impose au Sporting
[22:40]OM Mercato : un chouchou de Fonseca (OL) à Marseille cet été ! 
[22:20]PSG – Liverpool : l’IA se prononce sur le score final, c’est une petite surprise !  
[22:00]ASSE : saison terminée et clap de fin pour Tardieu ? 
[21:45]RC Lens Mercato : un ex de l’OM ciblé pour remplacer Udol cet été
[21:30]FC Nantes : Kombouaré met un taquet à Halilhodzic ! 
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : les supporters viennent d’asséner le coup de grâce à Florian Tardieu 

Par Bastien Aubert - 7 Avr 2026, 23:20
💬 Commenter
Florian Tardieu (ASSE)

Alors qu’Abdoulaye Kanté marque le pas depuis quelques matches, les supporters de l’ASSE ne veulent pas d’un retour de Florian Tardieu dans le onze des Verts (samedi, 20h).

À quatre jours du choc face à Dunkerque (20h), les choix de Philippe Montanier pourraient déjà se dessiner… dans les tribunes. Un sondage publié par But! révèle que les supporters de l’ASSE plébiscitent Abdoulaye Kanté malgré une brillance moins évidente depuis quelques matches. 

La question posée : « Philippe Montanier doit-il faire souffler Abdoulaye Kanté ? » Les résultats sont sans appel :

  • Oui il marque le pas : 20 %
  • Tardieu doit revenir : 8 %
  • Non, il reste fiable : 52 %
  • Ne se prononce pas : 20 %

Les supporters préfèrent Kanté à Tardieu

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : Kanté est largement préféré à Florian Tardieu. Pour les supporters de l’ASSE, la jeune sentinelle reste indispensable à son poste, même si son niveau a montré quelques baisses de régime récemment. 

Tardieu, bon soldat en fin de contrat cet été, voit son image auprès des supporters de l’ASSE s’éroder. Peu de voix s’élèvent pour réclamer son retour dans le onze de départ même après sa blessure, et la tendance est claire : son départ semble de plus en plus probable à la fin de la saison.

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

Vidéos ASSE : toutes les infos foot