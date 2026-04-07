Alors qu’Abdoulaye Kanté marque le pas depuis quelques matches, les supporters de l’ASSE ne veulent pas d’un retour de Florian Tardieu dans le onze des Verts (samedi, 20h).

À quatre jours du choc face à Dunkerque (20h), les choix de Philippe Montanier pourraient déjà se dessiner… dans les tribunes. Un sondage publié par But! révèle que les supporters de l’ASSE plébiscitent Abdoulaye Kanté malgré une brillance moins évidente depuis quelques matches.

La question posée : « Philippe Montanier doit-il faire souffler Abdoulaye Kanté ? » Les résultats sont sans appel :

Oui il marque le pas : 20 %

Tardieu doit revenir : 8 %

Non, il reste fiable : 52 %

Ne se prononce pas : 20 %

Les supporters préfèrent Kanté à Tardieu

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : Kanté est largement préféré à Florian Tardieu. Pour les supporters de l’ASSE, la jeune sentinelle reste indispensable à son poste, même si son niveau a montré quelques baisses de régime récemment.

Tardieu, bon soldat en fin de contrat cet été, voit son image auprès des supporters de l’ASSE s’éroder. Peu de voix s’élèvent pour réclamer son retour dans le onze de départ même après sa blessure, et la tendance est claire : son départ semble de plus en plus probable à la fin de la saison.