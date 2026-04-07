Si Troyes reste solide leader de Ligue 2, avec quatre points d’avance sur l’ASSE, l’ESTAC pourrait connaître des turbulences en interne…

Alors que la lutte pour la montée en Ligue 1 bat son plein, l’ASSE pourrait bien bénéficier d’un coup de pouce inattendu venu de son principal rival. Leader solide de Ligue 2 avec quatre points d’avance, Troyes traverse en coulisses une zone de turbulences qui pourrait peser lourd dans le sprint final.

L’Équipe confirme qu’Antoine Sibierski, directeur sportif du club aubois, va quitter ses fonctions dans les prochains jours. Une décision forte, prise par l’intéressé lui-même, sur fond de désaccords profonds avec sa direction.

Un départ qui tombe au pire moment à Troyes

Ce départ intervient dans un contexte sportif pourtant idéal pour Troyes. En tête du championnat, bien installé dans la course au titre, le club semblait avoir toutes les cartes en main pour retrouver l’élite. Mais en interne, la situation est bien plus fragile qu’elle n’y paraît.

Les tensions entre Sibierski et Edwin Pindi, président délégué et directeur général, auraient atteint un point de non-retour. Des relations compliquées qui ont conduit à cette rupture brutale, à un moment clé de la saison. Ce n’est d’ailleurs pas la première alerte. Déjà cet hiver, le quotidien régional L’Est Éclair évoquait des interrogations en interne concernant la stratégie du City Football Group, propriétaire du club.

Une stratégie qui divise en interne

Selon ces révélations, le projet porté par City Football Group ne viserait pas nécessairement une installation durable en Ligue 1 avec des investissements massifs. L’idée serait plutôt de stabiliser le club en haut de tableau de Ligue 2, tout en développant de jeunes talents destinés à être revendus.

Une vision qui aurait profondément agacé Sibierski, davantage tourné vers un projet ambitieux à court terme avec une montée et un maintien en Ligue 1. Ce désaccord stratégique semble avoir alimenté les tensions jusqu’à provoquer son départ. Un scénario qui, forcément, interroge sur la capacité de Troyes à rester pleinement concentré sur ses objectifs sportifs dans les semaines à venir.

L’ASSE à l’affût

Dans ce contexte, l’ASSE observe la situation avec attention. À seulement quatre points du leader, les Verts restent en embuscade et pourraient profiter de la moindre défaillance.

Car si l’effectif troyen reste compétitif, une instabilité en coulisses à ce stade de la saison peut avoir des répercussions directes sur le terrain : perte de repères, tensions internes, ou encore perturbation du vestiaire. Le sprint final s’annonce donc plus incertain que jamais. Et dans une Ligue 2 où chaque détail compte, ce séisme en interne à Troyes pourrait bien rebattre totalement les cartes… au plus grand bénéfice de Saint-Étienne.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2