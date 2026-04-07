Florian Tardieu (33 ans), absent depuis le 28 février, a donné de ses nouvelles au micro de l’ASSE en laissant planer le doute sur une possible fin de saison.

L’ASSE pourrait bien devoir terminer sa saison sans l’un de ses cadres de vestiaire. Absent depuis le 28 février, Florian Tardieu a pris la parole après Nancy (1-1) et ses mots n’ont rien de rassurant à l’approche du sprint final. Au micro du club, le milieu de 33 ans a laissé planer une incertitude pesante sur son retour à la compétition. « Oui, ça va. Il faut demander au kiné pour savoir où est-ce qu’on en est (rires). On est en salle, on bosse, on essaie de revenir au plus vite, mais ça prend du temps… Personnellement, si ça ne tenait qu’à moi, je serais déjà sur le terrain, mais d’après l’avis médical, il ne faut pas prendre de risques, alors… ce sont eux les boss ! » Un discours lucide, mais qui confirme surtout une réalité : son retour est loin d’être acquis.

Un forfait qui se précise pour le sprint final

Cette absence prolongée tombe au pire moment pour les Verts. Tardieu, par son expérience et son impact dans l’entrejeu, faisait partie des éléments clés du dispositif stéphanois. Mais face aux incertitudes médicales, la prudence est de mise. Le joueur lui-même reconnaît que la décision ne lui appartient pas, preuve que la situation reste délicate. « Je suis allé, avec la famille, me changer les idées, car au début, c’était dur, a-t-il poursuivi. Maintenant, on est revenus pour le sprint final avec les copains. On va les accompagner, même si ça sera en dehors des terrains peut-être… mais on est là ! » Une phrase qui sonne presque comme un aveu à l’ASSE. L’hypothèse d’une fin de saison prématurée n’a jamais été aussi crédible.

Une page qui pourrait se tourner à l’ASSE

Au-delà de l’aspect sportif immédiat, c’est aussi l’avenir du joueur qui se retrouve au centre des interrogations. Sous contrat jusqu’en juin prochain, Florian Tardieu arrive à un tournant. Si cette blessure venait à mettre un terme à sa saison, elle pourrait également marquer la fin de son aventure avec l’ASSE. Un scénario loin d’être anodin pour un joueur qui incarnait une certaine stabilité dans un effectif en reconstruction. Rien n’est encore officiel mais les mots résonnent fort à l’aube d’une fin d’une saison… et peut-être bien plus.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2