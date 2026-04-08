FC Barcelone : Yamal s’est pris un tacle très sévère avant le choc face à l’Atlético Madrid

Le comportement de Lamine Yamal continue de faire débat en Espagne. Malgré la victoire du FC Barcelone face à l’Atlético de Madrid le week-end dernier, et juste avant leurs retrouvailles en Ligue des Champions, le jeune prodige catalan s’est retrouvé au cœur d’une polémique en raison de son attitude sur le terrain et après la rencontre.

Une séquence qui n’est pas passée inaperçue : Yamal n’a pas célébré le but de Robert Lewandowski et a quitté la pelouse visiblement frustré, rejoignant directement les vestiaires. Un comportement qui a suscité de nombreuses réactions dans les médias espagnols.

Une frustration remarquée malgré la victoire

Selon plusieurs médias espagnols, l’ailier de 18 ans a affiché des signes d’agacement tout au long du match, notamment lorsqu’il ne recevait pas le ballon ou au moment de sa sortie.

Ce comportement s’inscrit dans un contexte émotionnel particulier : très impliqué, Yamal aurait mal vécu certaines situations de jeu et des remarques du staff technique.

Malgré tout, en interne, l’incident a été relativisé, certains évoquant simplement la réaction d’un jeune joueur ultra-compétitif.

Un ancien du Real Madrid sort du silence

Invité de l’émission El Chiringuito de Jugones il y a quelques jours, l’ancien joueur du Real Madrid, Javier Balboa, n’a pas mâché ses mots, comme relayé par Foot Mercato :

Il a livré une analyse très critique de l’attitude du Barcelonais :

« Ce qu’a fait Lamine Yamal, ce n’est pas bien. Il n’y a pas que la non-célébration du but, il y a aussi son attitude quand il est remplacé, quand un coéquipier ne lui fait pas la passe et qu’il montre sa frustration. Il ne célèbre pas le but de Lewandowski sûrement parce que Lewandowski ne lui a pas fait la passe avant. Ce sont des choses qui s’additionnent. Il a gagné son statut sportif, mais il ne respecte pas ses coéquipiers. Son attitude n’est pas bonne. Il prend un chemin dangereux, et quelqu’un doit lui dire. »

Un message fort adressé directement au jeune international espagnol.

“Un chemin dangereux” pour un talent hors norme

Si le talent de Lamine Yamal ne fait aucun doute — il est considéré comme l’un des plus grands espoirs du football mondial —, cette sortie médiatique met en lumière un enjeu crucial : la gestion des émotions et du collectif au plus haut niveau.

Balboa insiste sur un point essentiel : le statut ne doit jamais primer sur le respect du groupe. Une critique qui fait écho à d’autres inquiétudes évoquées autour du joueur ces dernières semaines concernant son attitude.

Le Barça temporise

De son côté, l’entraîneur Hansi Flick a tenu à calmer le jeu, rappelant que Yamal reste un joueur très jeune, en pleine progression, et que ce type de réaction fait partie de son développement.

En interne, le club catalan privilégie donc l’accompagnement plutôt que la sanction, conscient du potentiel exceptionnel de son numéro 10.

À quelques heures du choc des quarts de finale de Ligue des Champions entre le Barça et l’Atlético, Lamine Yamal sera une nouvelle fois attendu au tournant. Mais cette fois un petit peu plus au vu de la polémique qui l’entoure depuis le week-end dernier…