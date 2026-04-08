OM Mercato : un transfert va être acté, il fait déjà polémique chez les supporters

Comme rapporté par RMC Sport ce mercredi, l’OM devrait lever l’option d’achat de Facundo Medina, défenseur central actuellement prêté par le RC Lens, pour un montant de 18 millions d’euros. Une nouvelle toutefois logique, étant donné que l’option était obligatoire.

Arrivé l’été dernier à Marseille dans le cadre d’un prêt avec option d’achat, l’international argentin va donc être transféré définitivement au club phocéen. Cette somme de 18 M€ correspond à l’accord initial entre les deux clubs, fixé lors de son arrivée, et que l’OM honorera malgré une saison jugée contrastée.

Les supporters très remontés

Cette saison, Medina a souffert de pépins physiques récurrents, ce qui a limité sa disponibilité et sa régularité sur le terrain. Marseille estime toutefois que ces blessures expliquent en grande partie ses performances inégales, et le club fait confiance à son potentiel à long terme.

Selon les informations relayées, l’OM reste convaincu par le caractère et la mentalité du joueur, des qualités qui plaisent fortement en interne et s’accordent avec l’ADN du club. Malgré tout, débourser 18 millions d’euros pour un joueur bien loin du niveau affiché à Lens représente un investissement assez embêtant pour l’OM à l’instant T. Les supporters ont d’ailleurs le sentiment que leur club s’est bien fait voler dans l’histoire, mais on va dire que c’est le jeu avec ce genre de deal. Des rumeurs indiquent même que Medina pourrait s’en aller cet été.

Un transfert qui scelle le lien OM-Lens

Pour le RC Lens, ce transfert représente une opération financière déjà prévue depuis un an. Medina avait été prêté à l’OM avec une option d’achat définie à 18 M€, que Marseille va désormais activer.

Ce transfert s’inscrit dans un contexte plus large de relations sportives entre les deux clubs (Medina, Wahi, Clauss…), Lens étant un fournisseur régulier de talents pour les clubs plus huppés de Ligue 1.

Et maintenant ?

Pour l’OM, officialiser définitivement Medina est un pari sur l’avenir : le club mise sur le fait qu’un joueur à fort caractère et avec de bonnes qualités défensives peut s’imposer pleinement une fois ses qualités pleinement retrouvées.

Du côté de Lens, c’est une belle rentrée d’argent déjà prévue, alors que le club va de nouveau devoir se montrer malin cet été pour son retour en coupe d’Europe.