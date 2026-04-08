OM : après la révélation du logo, le nouveau maillot domicile a fuité

Dans sa vidéo de révélation du nouveau logo, l’OM a laissé un aperçu du nouveau maillot domicile de la saison prochaine.

Ce mercredi, alors que le tout nouveau logo de l’OM a été révélé, une autre révélation a aussi fait le buzz : un aperçu du nouveau maillot domicile de l’OM pour la saison 2026-2027.

En effet, le compte InformaTreize sur X a dévoilé ce à quoi pourrait ressembler la nouvelle tunique marseillaise, inspirée de la vidéo publiée par le club pour annoncer le nouveau logo. Vidéo dans laquelle on aperçoit ce futur maillot (voir ci-dessous)

🚨 C’est désormais officiel.



Le nouvel écusson de l’Olympique de Marseille accompagné du très probable maillot domicile 26/27.



Une nouvelle étape dans l’histoire du club.#TeamOM #OM pic.twitter.com/NVyMBCU5zH — Anthony Aubès (@AnthonyAubes) April 8, 2026

Des détails bleu marine et or

Il devrait présenter un design minimaliste et fidèle à l’identité OM, avec un maillot entièrement blanc, ainsi que des accents bleu marine et or. Voici les détails visibles sur l’image partagée :

Col rond bordé de deux fines rayures bleu marine et or.

Manches courtes terminées par un double liseré identique (bleu marine/or).

Logo Puma bleu marine sur la poitrine gauche.

Le nouveau logo de l’OM (cercle bleu avec les initiales blanches, étoile dorée au-dessus et la devise « Droit au but » en dessous) sur la poitrine droite.

En attendant la révélation officielle, les supporters peuvent continuer à rêver… ou à critiquer sur les réseaux. Car, comme pour le logo, le design du nouveau maillot accueille des avis plutôt mitigés…