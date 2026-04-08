FC Nantes : Tati connaît sa sanction, gros coup dur pour Halilhodžić

La commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel a rendu son verdict ce mercredi 8 avril. Le défenseur du FC Nantes, Tylel Tati, a écopé de deux matches de suspension ferme après son expulsion lors du match face au FC Metz.

Une expulsion logique après un geste dangereux

Dimanche dernier, lors de la 28e journée de Ligue 1, le jeune défenseur central de 18 ans a été exclu peu avant la mi-temps par l’arbitre Jérôme Brisard. En cause : une intervention dangereuse sur le Messin Koffi Kouao. Sur une action mal maîtrisée, Tati a tenté de récupérer un ballon après un mauvais contrôle, mais son geste s’est transformé en une semelle sur la cheville de son adversaire.

Une faute jugée suffisamment grave pour entraîner un carton rouge direct, laissant les Nantais à dix pendant plus d’une mi-temps. Après la rencontre, l’entraîneur Vahid Halilhodzic n’avait pas caché son agacement, évoquant un geste « incontrôlé » lié à une erreur technique et à une forme de surmotivation.

Deux matches clés manqués dans la course au maintien

Cette suspension tombe au pire moment pour le FC Nantes, en pleine lutte pour éviter la relégation.

Tylel Tati sera absent pour deux rencontres cruciales :

le déplacement sur la pelouse de AJ Auxerre (11 avril)

la réception du Stade Brestois (19 avril)

Deux matches déterminants face à des concurrents directs ou proches au classement, alors que les Canaris peinent à sortir de la zone dangereuse. Soit un gros coup dur pour l’équipe et son coach.

Un coup dur pour Nantes et pour un jeune en pleine progression

Titulaire régulier cette saison malgré son jeune âge, Tylel Tati s’impose comme l’un des espoirs du club nantais. Son absence fragilise encore davantage une défense déjà sous pression dans cette fin de saison tendue, alors que Vahid Halilhodžić semblait vouloir le relancer depuis son arrivée.

Pour le FC Nantes, l’objectif est désormais clair : compenser cette absence et prendre des points rapidement pour rester en vie dans la course au maintien.