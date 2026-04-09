En prévision du mercato estival, le PSG s’est lancé sur un joueur qui a ridiculisé l’OM en Ligue des Champions.

Kyriani Sabbe fait son trou au Club Bruges et il serait désormais sur les radars de plusieurs cadors européens. Selon Ekrem Konur, le PSG suit le latéral droit du Club Bruges pour renforcer sa défense et doubler Achraf Hakimi la saison prochaine. Comme déjà indiqué hier, l’Inter Milan, Newcastle, le Real Madrid et Brentford sont également sur le coup, preuve de son attractivité croissante.

Un joueur que les supporters de l’OM connaissent bien

Sabbe n’est pas un inconnu pour les supporters de l’OM. Lors du dernier match de poules de Ligue des Champions en janvier, il avait fait souffrir le flanc gauche olympien lors de la victoire historique de Bruges 3-0. Titulaire (remplacé à la 86e par Hugo Siquet) et épaulé par le saignant Carlos Forbs, le Belge de 21 ans avait notamment humilié Facundo Medina en attaque et contenu Igor Paixao en défense. Luis Campos, directeur sportif du PSG, suit de près la progression du Néerlandais.

Une cible prioritaire pour le PSG

Son profil offensif et sa capacité à faire basculer un match en un contre un en font un atout idéal pour épauler Hakimi et apporter de la profondeur sur le flanc droit. Le PSG pourrait donc frapper un grand coup lors du mercato estival, en ciblant un joueur qui a déjà prouvé sa capacité à faire la différence face aux cadors français, et en particulier contre l’OM. Cette opération, si elle se concrétise, enverrait un signal fort sur l’ambition du PSG de continuer à construire une équipe capable de briller en Ligue des Champions et de martyriser son plus grand rival domestique.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)