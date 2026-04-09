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FRANCE

OM : Habib Beye lance un pavé dans la mare de Greenwood

Par Laurent Hess - 9 Avr 2026, 22:20
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À l’approche du match face au FC Metz, l’Olympique de Marseille se retrouve au cœur d’un débat brûlant : Mason Greenwood est-il un atout ou un déséquilibre pour l’équipe… Interrogé en conférence de presse, Habib Beye n’a pas éludé le sujet, livrant une analyse franche et assumée.

« Il ne fera pas un retour défensif sur 50 mètres »

Auteur d’une saison impressionnante sur le plan offensif, Greenwood reste pourtant pointé du doigt pour son implication défensive. Un reproche que Beye comprend… sans pour autant le dramatiser.

« C’est lié au fait qu’on le voit moins défendre. Aujourd’hui, il ne fera pas un retour défensif sur 50 mètres », a reconnu l’entraîneur marseillais.

Mais pour lui, défendre ne se résume pas à courir derrière l’adversaire. « Il peut couper des lignes de passe, il peut fermer des angles. Défendre, ce n’est pas uniquement faire des efforts longs, c’est aussi être intelligent dans le placement. »

Beye insiste sur un point essentiel : adapter les attentes au profil du joueur. « Il ne faut pas vouloir transformer Mason en un joueur qu’il n’est pas. Si on lui enlève ses qualités offensives, on perd beaucoup plus que ce qu’on gagne. »

« Il faut accepter certaines choses »

Face aux critiques, le coach olympien assume pleinement ses choix tactiques. Pour lui, un joueur comme Greenwood impose forcément des ajustements collectifs.

« Parfois, il faut accepter un déficit défensif quand il y a autant d’apports offensifs », a-t-il expliqué. « Mason est capable de faire basculer un match à lui seul. Ces profils-là, il faut savoir les accompagner. »

Et d’ajouter, avec lucidité : « Oui, il reste perfectible sur le plan défensif. Mais il travaille, il écoute, et il progresse. On ne peut pas lui demander d’être parfait partout. »

Beye va même plus loin dans son raisonnement : « Le football, c’est un équilibre. Si vous avez un joueur qui vous apporte autant devant, c’est au collectif de s’organiser intelligemment autour de lui. »

« C’est un joueur qui peut débloquer des situations »

Blessé récemment, Greenwood devrait faire son retour contre Metz, même s’il n’est pas encore à 100 %. Une présence précieuse dans un moment clé de la saison.

« Il est mieux, mais il a toujours une douleur. Il a pris un vrai contact contre Lille », a précisé Beye.

Malgré cela, le coach ne cache pas son importance : « C’est un joueur de qualité. Contre Monaco, il aurait pu nous apporter. C’est une solution offensive majeure. »

Et de conclure avec une phrase lourde de sens : « Mason revient dans le groupe, et c’est bien de l’avoir avec nous. Parce que c’est un joueur qui peut débloquer des situations à tout moment. »

À la veille d’un match crucial, Habib Beye a donc tranché : Greenwood ne sera pas changé, c’est l’équipe qui devra s’adapter. Un choix fort… qui sera scruté de très près au Vélodrome.

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