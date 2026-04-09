OM : les Ultras s’enflamment contre le nouveau logo et lancent un boycott, Alban Juster déjà sous pression !

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Le nouvel écusson de l’Olympique de Marseille n’aura pas mis longtemps à faire polémique. À peine dévoilé, il provoque déjà une vive colère chez les supporters. En première ligne, Christian Cataldo, figure emblématique des Dodgers, qui n’a pas mâché ses mots et appelle désormais au boycott.

« Une grosse merde » : la sortie très violente des Dodgers

Invité sur RMC, Christian Cataldo a livré une réaction explosive au sujet du nouveau logo. Et le ton est sans équivoque.

« Je ne suis pas surpris, ça fait un an que je sais que ce logo va sortir », a-t-il d’abord confié, avant de dénoncer un dialogue de façade avec la direction.

« À chaque fois, ils te consultent pour dire qu’ils te consultent », a-t-il lâché.

Mais c’est surtout son jugement sur le design qui fait parler :

« Ils ont fait une très grosse… une grosse merde, comme d’habitude. »

Le leader des Dodgers va même plus loin :

« Déjà qu’on n’aimait pas celui de Bouchet, mais celui-là, c’est le pire du pire. »

Une sortie brutale qui traduit un profond malaise entre une partie des supporters et les dirigeants du club, à commencer, donc, par Alban Juster.

Une identité menacée selon les supporters

Au cœur de la colère : la crainte de voir disparaître l’ADN du club. Le nouveau logo, plus moderne et épuré, doit devenir le douzième de l’histoire de l’OM et remplacer celui utilisé depuis 2004.

Si le club assure vouloir « moderniser son emblème tout en honorant son histoire », plusieurs éléments ont inquiété les fans.

« Initialement, il n’y avait pas l’étoile ni le “Droit au But” », affirme Cataldo.

« C’est parce qu’on a crié très fort qu’ils les ont remis. Il n’avait pas compris que c’était notre identité. »

L’étoile, symbole du sacre en Ligue des Champions de l’UEFA 1992-1993, et la devise historique restent finalement présentes… mais pas sur toutes les versions du logo.

Un point jugé inacceptable pour une partie des supporters, qui y voient une dérive marketing.

« N’achetez rien » : l’appel au boycott

Face à cette situation, Christian Cataldo appelle clairement à une mobilisation des fans.

« La meilleure chose à faire, c’est de ne rien acheter avec ce logo », a-t-il lancé.

Une stratégie assumée pour tenter de faire pression sur la direction.

Et un message directement adressé aux supporters marseillais, invités à agir via leur portefeuille.

Dans le viseur également : la direction actuelle et ses choix.

« Il pose ça et il va partir dans quelques mois… et nous, on garde le logo », a-t-il dénoncé.

Une crise qui ne fait que commencer ?

Cette polémique autour du logo pourrait rapidement dépasser le simple cadre esthétique. Elle révèle une fracture plus profonde entre vision marketing et identité populaire du club.

Dans une ville où le football est une religion, toucher aux symboles n’est jamais anodin.