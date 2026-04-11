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FRANCE

ASSE : le onze vert face à Dunkerque pour se rapprocher de l’ESTAC

Par Raphaël Nouet - 11 Avr 2026, 19:10
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Philippe Montanier sur la pelouse de Marcel-Picot avant le match entre l'ASSE et Nancy.

En attendant le match Rodez-Troyes lundi, l’ASSE peut revenir à un point du leader de la Ligue 2 en s’imposant ce soir face à Dunkerque. Voici le onze choisi par Philippe Montanier.

Une semaine après son nul à Nancy (1-1), l’AS Saint-Etienne va tenter de renouer avec la victoire, ce soir, face à Dunkerque pour le compte de la 30e journée de Ligue 2. Les Verts affrontent une équipe certes 10e mais qui aspire à beaucoup mieux et vise encore une place en play-offs. Secoués par les Lorrains il y a sept jours, les hommes de Philippe Montanier doivent envoyer un message fort à leurs adversaires en prenant le meilleur sur les Maritimes.

En cas de succès, l’ASSE reviendrait à un point de l’ESTAC, qui aura un déplacement compliqué à Rodez (6e), lundi, pour clôturer la journée. Tous les éléments sont en place pour que les Verts se rapprochent de la tête du classement. Pour quel onze a opté Montanier ? Le voici :

Larsonneur – Pedro, Le Cardinal, Nadé, Old – Moueffek, Kanté – Cardona, Boakye, Davitashvili – Stassin.

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