En attendant le match Rodez-Troyes lundi, l’ASSE peut revenir à un point du leader de la Ligue 2 en s’imposant ce soir face à Dunkerque. Voici le onze choisi par Philippe Montanier.

Une semaine après son nul à Nancy (1-1), l’AS Saint-Etienne va tenter de renouer avec la victoire, ce soir, face à Dunkerque pour le compte de la 30e journée de Ligue 2. Les Verts affrontent une équipe certes 10e mais qui aspire à beaucoup mieux et vise encore une place en play-offs. Secoués par les Lorrains il y a sept jours, les hommes de Philippe Montanier doivent envoyer un message fort à leurs adversaires en prenant le meilleur sur les Maritimes.

En cas de succès, l’ASSE reviendrait à un point de l’ESTAC, qui aura un déplacement compliqué à Rodez (6e), lundi, pour clôturer la journée. Tous les éléments sont en place pour que les Verts se rapprochent de la tête du classement. Pour quel onze a opté Montanier ? Le voici :

Larsonneur – Pedro, Le Cardinal, Nadé, Old – Moueffek, Kanté – Cardona, Boakye, Davitashvili – Stassin.