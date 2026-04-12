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FRANCE

OM : Beye a provoqué un séisme en Ligue 1, le Stade Rennais a tout déclenché

Par William Tertrin - 12 Avr 2026, 10:00
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Habib Beye

Actuel coach de l’OM, Habib Beye a déclenché la folie dans la course au podium en Ligue 1, et ce depuis son départ du Stade Rennais.

La lutte pour la 3e place en Ligue 1 est totalement relancée. Selon une statistique publiée par Stats Foot, les écarts entre plusieurs équipes candidates au podium ont fortement évolué… depuis le départ d’Habib Beye du Stade Rennais.

À ce moment de la saison, les positions étaient encore assez marquées entre les différents prétendants. Mais quelques semaines plus tard, la situation a complètement changé et les cinq équipes concernées se retrouvent désormais dans un mouchoir de poche.

Une situation initiale plus étirée

Au moment du départ d’Habib Beye de Rennes, le classement des équipes concernées par la lutte pour l’Europe était le suivant :

  • OL : 42 points
  • OM : 39 points
  • Lille : 33 points
  • Rennes : 31 points
  • Monaco : 28 points

À cette période, l’OL et l’OM semblaient légèrement mieux placés, tandis que Lille, Rennes et Monaco accusaient un retard plus important.

Un classement totalement transformé

Aujourd’hui, la dynamique du championnat a complètement évolué. Les cinq clubs sont désormais très proches au classement :

  • OM : 52 points
  • Lille : 50 points (-1 match)
  • Rennes : 50 points
  • Monaco : 49 points
  • OL : 48 points (-1 match)

En quelques journées seulement, les écarts se sont réduits de manière spectaculaire, transformant la course au podium en véritable sprint final.

Une lutte ultra serrée pour l’Europe

Cette évolution illustre parfaitement la densité de la Ligue 1 cette saison. Derrière les premières places, la bataille pour les positions européennes est plus ouverte que jamais.

L’OM conserve une légère avance, mais reste sous la pression immédiate de ses concurrents. Lille et Rennes suivent de très près, Monaco reste en embuscade, tandis que Lyon reste totalement dans la course malgré un match en retard.

Chaque journée de championnat peut désormais bouleverser l’ordre établi, tant les écarts sont faibles entre les équipes.

Un championnat de plus en plus indécis

Cette situation confirme une tendance forte de la Ligue 1 : l’homogénéité des équipes du haut de tableau. Les écarts se font et se défont rapidement, rendant la régularité essentielle dans la course à l’Europe.

Une série de victoires ou de contre-performances peut désormais faire basculer une équipe du podium à la 6e place en très peu de temps. Et Habib Beye n’y est donc pas pour rien…

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