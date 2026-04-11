OM : Habib Beye change de ton et se ravise sur son avenir !

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L’Olympique de Marseille a repris sa marche en avant. Vainqueurs du FC Metz (3-1) au Vélodrome, les Marseillais ont mis fin à une série de deux défaites consécutives face au LOSC Lille et à l’AS Monaco. Un succès précieux qui permet aux Phocéens de récupérer provisoirement la troisième place en Ligue 1, synonyme de qualification directe pour la Ligue des champions. Dans ce contexte, Habib Beye a pris la parole. Et son discours tranche avec ses déclarations récentes.

Beye temporise : “Je parle d’objectifs, pas de certitudes”

Interrogé après la rencontre, l’entraîneur marseillais a clairement choisi de calmer le jeu sur son avenir :

Un changement de ton notable. Ces derniers jours, Habib Beye affichait une confiance totale concernant sa situation personnelle. Désormais, le technicien recentre le débat sur le terrain :

« Mon ambition à mon arrivée était de ramener l’OM, pour la deuxième fois de suite, en Ligue des champions. Je suis concentré sur cet objectif et pas sur le contrat. »

À cinq journées de la fin du championnat, la priorité est claire : sécuriser une place en C1. Une mission loin d’être acquise dans une fin de saison sous tension.

Une pression maximale sur la fin de saison

La victoire contre Metz ne doit pas masquer la difficulté du calendrier marseillais. Chaque point comptera dans la lutte pour le podium, et Habib Beye en est pleinement conscient :

« Je suis focus sur les cinq matches qui arrivent pour ramener l’OM en Ligue des champions. »

Ce discours traduit une volonté de mobiliser son groupe autour d’un objectif commun. Le coach insiste sur la dynamique collective plutôt que sur les situations individuelles.

Il a également tenu à souligner le soutien de sa direction, notamment celui du propriétaire Frank McCourt :

« On travaille parfaitement au club. Il était présent et il a eu un message d’encouragements magnifique avant le match. »

Un élément important dans un contexte où la stabilité peut jouer un rôle déterminant dans le sprint final.

Un contraste avec ses déclarations récentes

Ce positionnement tranche avec ses propos tenus quelques jours plus tôt. Habib Beye s’était alors montré très affirmatif sur son avenir :

« Je suis convaincu que je serai toujours le coach de l’OM la saison prochaine. »

Une déclaration forte, accompagnée d’une prise de position assumée sur son statut :

« Je mérite ce que j’ai. »

Aujourd’hui, le ton est plus mesuré :

« On verra ensuite. »

Ce changement ne signifie pas forcément un doute, mais plutôt une volonté de ne pas perturber la fin de saison avec des considérations personnelles.

À Marseille, l’équation est simple : tout passe par le terrain. En choisissant de temporiser sur son avenir, Habib Beye envoie un message clair à son groupe. L’heure n’est pas aux projections, mais à la performance.

Si l’Olympique de Marseille parvient à accrocher la Ligue des champions, la question de l’avenir de son entraîneur se posera naturellement. D’ici là, une seule priorité : gagner.