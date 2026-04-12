LOSC : l’hommage poignant des Dogues à Bruno Genesio (vidéo)

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Le LOSC a frappé fort à Toulouse (4-0). Un succès que les Dogues ont dédié à Bruno Genesio, qui a perdu son père cette semaine.

Le LOSC a brillé sur le terrain… mais aussi en dehors. Lors de sa large victoire à Toulouse, Lille a offert un moment fort en émotion à son entraîneur Bruno Genesio.

Le LOSC impressionne et reprend le podium

Le LOSC a réalisé une performance de très haut niveau.

Sur la pelouse du Toulouse FC, les Dogues se sont imposés avec autorité (4-0), reprenant ainsi la 3e place du classement à l’Olympique de Marseille.

Une victoire construite avec sérieux et efficacité. Thomas Meunier et Romain Perraud ont lancé Lille, avant que Matias Fernandez-Pardo puis Olivier Giroud sur penalty ne scellent le succès.

Résultat : Lille passe devant l’OM pour un point et revient à six longueurs du RC Lens.

Un hommage fort à Bruno Genesio

Mais au-delà du score, c’est une séquence qui a marqué les esprits.

Touché par le décès de son père cette semaine, Bruno Genesio a reçu un hommage poignant de ses joueurs.

Après l’ouverture du score de Thomas Meunier, les Dogues se sont tous rassemblés autour de leur entraîneur.

Un moment suspendu.

Pendant plusieurs secondes, joueurs et staff ont affiché leur soutien dans une scène pleine d’émotion au Stadium. Un geste fort, sincère, qui témoigne de la relation particulière entre Genesio et son groupe.

Une équipe soudée dans l’adversité

Ce type de moment ne s’improvise pas.

Il reflète une vraie cohésion au sein du LOSC Lille. Dans un contexte difficile, les joueurs ont répondu présents, à la fois sportivement et humainement.

Et cette unité pourrait bien faire la différence dans le sprint final.