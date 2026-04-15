OM : quel serait le remplaçant idéal de Medhi Benatia ?

La succession de Medhi Benatia à la direction sportive de l’OM s’organise et fait débat au sein de la rédaction de But Football Club.

Un Julien Fournier 2.0

Dans la course à la succession de Mehdi Benatia, un nom pourrait se détacher en interne : Julien Fournier. Ancien dirigeant déjà passé par le club, il bénéficie d’un avantage majeur dans ce type de dossier : une connaissance précise du fonctionnement marseillais, de ses exigences et de sa pression permanente. Son profil de gestionnaire rigoureux, réputé pour sa fermeté dans les négociations et sa capacité à structurer un projet sportif dans la durée, correspond parfaitement aux attentes d’un OM en quête de stabilité.

Dans un contexte où chaque décision sportive sera scrutée, Fournier apparaît comme le candidat le plus « prêt à l’emploi », capable d’agir immédiatement sans temps d’adaptation. C’est cette combinaison entre expérience du très haut niveau, maîtrise des enjeux économiques et familiarité avec l’environnement marseillais qui en fait aujourd’hui un favori naturel pour le poste de futur directeur sportif de l’OM. Le fait qu’il soit libre serait également un élément prépondérant même si je dois préciser que j’ai un doute sur ses capacités à s’être réinventé depuis sa sortie de piste à Nice, puis Parme. Je le validerais seulement s’il revient dans le circuit en mode 2.0, avec de nouveaux codes et un autre savoir-faire. Plus neuf et dans l’air du temps.

Bastien Aubert

Un étranger, un Longoria bis

Je ne suis pas pour un directeur sportif français car je les trouve tous très limités. Le football hexagonal vit en vase clos, dans l’entre-soi, il est fait de petits arrangements entre amis qui ne me plaisent pas. De toute façon, l’OM n’a aucun ami en Ligue 1. Après, il ne faut pas non plus prendre n’importe qui. Andoni Zubizarreta a été une énorme supercherie. Pablo Longoria, c’était bien mieux. Bien sûr, aujourd’hui, nombreux sont ceux qui lui reprochent ses ratés mais force est de constater qu’il a eu le nez creux sur de très nombreux joueurs. Et compte au final plus de réussites que d’échecs dans ses recrutements.

Dans l’idéal, j’aimerais un directeur sportif espagnol ayant un vrai réseau en Espagne. L’OM a échoué avec Marcelino sur le banc et Longoria aux commandes mais il me semble que la Liga reste ce qui se fait de mieux en qualité comme en intelligence de jeu. Une équipe avec une ossature espagnole pourrait réconcilier les supporters avec leur équipe.

Raphaël Nouet