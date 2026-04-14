La nomination de Stéphane Richard à la présidence et le rapprochement avec Rodolphe Saadé alimentent une hypothèse de plus en plus forte : Frank McCourt préparerait une vente de l’OM.

Et si tout était déjà planifié ? À l’OM, les récents mouvements en coulisses commencent à dessiner une stratégie bien plus large qu’un simple réajustement interne. Avec l’arrivée de Stéphane Richard à la présidence et le rapprochement évident avec Rodolphe Saadé, patron de CMA CGM, certains observateurs commencent à voir plus loin. Et notamment vers une possible vente du club à moyen terme. Une théorie appuyée par le journaliste Gilles Verdez, qui a livré une analyse forte sur RTL : « McCourt est très bon en stratégie… ce n’est pas un hasard si ça a fuité dans La Provence. […] Je pense qu’il veut assainir financièrement pour une revente éventuelle. »

« Il veut assainir financièrement pour une revente éventuelle »

Selon lui, la nomination de Richard n’est pas anodine. Son profil expérimenté, posé et structurant aurait été choisi pour apaiser le climat autour du club, notamment dans ses relations avec la presse locale, mais aussi pour remettre de l’ordre en interne. Une mission claire : stabiliser l’OM, assainir les comptes… et préparer le terrain. Dans ce contexte, la connexion avec Saadé prend une toute autre dimension. Déjà partenaire majeur du club via le sponsoring, le patron de CMA CGM est régulièrement cité comme un potentiel futur actionnaire, voire repreneur.

Le contexte marseillais reste un mystère

Le scénario se dessine alors en filigrane : un club stabilisé, une image restaurée, une structure financière assainie… autant d’éléments qui pourraient faciliter une cession dans de bonnes conditions. Reste une inconnue de taille : Marseille. Un environnement unique, passionnel, parfois imprévisible. « Est-ce que ça peut aller avec le caractère fusionnel, bouillonnant, volcanique de Marseille ? Je ne sais pas », s’interroge Verdez. Mais une chose est sûre : à l’OM, rien n’est laissé au hasard. Et derrière les décisions récentes, un projet bien plus ambitieux pourrait déjà être en marche.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)