RC Lens Mercato : Leca a réussi un gros tour de force pour régaler Toppmöller

Michaël Cuisance a rejoint le RC Lens après une trajectoire relancée en Allemagne, mais ce dossier était loin d’être simple.

Le RC Lens tient sa première recrue du mercato estival avec l’arrivée de Michaël Cuisance, milieu de terrain de 26 ans, signé jusqu’en 2030 en provenance du Hertha Berlin. Un joueur longtemps vu comme un grand espoir du football français, passé par le Bayern Munich, l’OM ou encore la Serie A, et qui retrouve la Ligue 1 après plusieurs saisons à l’étranger.

Mais derrière ce transfert, Lens n’a pas seulement recruté un profil technique : le club artésien a surtout réussi à devancer plusieurs concurrents européens.

Un joueur courtisé… mais fidèle à son projet berlinois jusqu’au bout

Le point clé du dossier tient en une dynamique claire : Cuisance avait été approché par plusieurs clubs, notamment en Allemagne, sans céder aux sirènes plus tôt dans sa carrière.

Selon les informations de L’Équipe, le milieu français avait même refusé les Young Boys de Berne l’été dernier, préférant prolonger avec le Hertha Berlin malgré l’intérêt extérieur. Surtout, ces dernières semaines, il était de nouveau suivi par plusieurs clubs allemands plus huppés, preuve que son retour en forme n’est pas passé inaperçu. Mais Lens a su frapper au bon moment.

Leca et Toppmöller, les deux accélérateurs du deal

Dans ce dossier, le rôle de la direction lensoise, menée par Jean-Louis Leca, a été déterminant. Alors que Cuisance disposait encore d’un contrat long au Hertha (jusqu’en 2029), Lens a réussi à finaliser une opération autour de 3,5 M€ (+1,5 de bonus et pourcentage à la revente), un prix compétitif au regard de son profil et de son retour de forme.

Surtout, l’arrivée de Dino Toppmöller, nouvel entraîneur lensois, a pesé dans la décision. Les deux hommes se connaissent déjà, notamment via leur passage commun au Bayern Munich. Une relation qui a facilité les échanges et accéléré le choix du joueur.

Un joueur relancé… et un profil parfait pour le projet lensois ?

Après un passage compliqué à l’OM, puis des expériences en Italie et en Allemagne, Cuisance a retrouvé de la continuité au Hertha, où il s’est imposé comme un élément important du projet.

Son repositionnement en numéro 10 et sa production offensive ont relancé sa cote sur le marché. Et dans ce dossier, la combinaison Leca – Toppmöller – timing parfait ressemble bien à un premier gros coup du mercato lensois. À voir désormais sur le terrain…