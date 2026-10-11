L’ASSE a retrouvé le chemin de la victoire samedi soir face à Rodez (2-0). Un succès mérité, signé Thierno Ballo et Augustine Boakye, qui permet aux Verts de conserver leur fauteuil de leader avant le choc contre le Red Star. Avec plusieurs satisfactions individuelles à la clé, même si tout n’a pas été parfait.

Il fallait réagir après la défaite à Dunkerque (1-2) et le nul concédé à Metz (2-2). Et les Verts ont répondu présent ! Face à Rodez, l’ASSE a renoué avec la victoire grâce à Thierno Ballo et Augustine Boakye. Un succès logique, qui aurait même pu être plus large tant les Stéphanois se sont procuré des occasions. Mais tout n’a pas été simple pour autant. Les Ruthénois ont touché deux fois les montants et donné quelques sueurs froides à Geoffroy-Guichard, encore copieusement garni (plus de 37000 spectateurs).

L’essentiel est toutefois assuré. L’ASSE reprend la tête de la Ligue 2, que le Red Star lui avait provisoirement chipée après sa victoire à Clermont (3-2). Voilà les hommes d’Ian Cathro idéalement placés avant leur déplacement chez leur dauphin, le week-end prochain. Un choc qui promet !

Larsonneur rassure, Ferreira marque des points

Parmi les bonnes nouvelles de la soirée, le réveil de Gautier Larsonneur mérite d’être souligné. Critiqué après ses dernières sorties, le gardien stéphanois a enfin pesé positivement sur une rencontre, avec plusieurs interventions décisives. Seule ombre au tableau : sa blessure au genou en fin de match, qui l’a contraint à céder sa place à Mamour Ndiaye. Son état sera évidemment à surveiller.

Autre satisfaction : João Ferreira. Le Portugais a peut-être livré son meilleur match depuis son arrivée dans le Forez. Actif, inspiré offensivement et appliqué défensivement, il a marqué de précieux points sur le côté droit.

Dans l’entrejeu, Maxime Bernauer a encore répondu présent. Repositionné au milieu, l’ancien Parisien s’affirme comme un véritable patron. Son intelligence de jeu, son activité et son autorité font un bien fou à cette équipe.

Breum régale, Boakye et Ballo affolent les compteurs

Offensivement, les Verts possèdent de sacrés arguments. Jakob Breum l’a encore démontré avec deux passes décisives. Le Danois confirme l’étendue de son talent et son importance dans l’animation offensive stéphanoise.

Devant, Augustine Boakye poursuit son impressionnante série : cinq buts lors de ses cinq derniers matchs ! Le Ghanéen marche sur l’eau. Thierno Ballo n’est pas en reste. Également buteur, l’Autrichien rejoint la tête du classement des réalisateurs de Ligue 2. Deux joueurs en pleine confiance, capables de faire basculer une rencontre à tout moment.

Mention spéciale, enfin, à Kévin Pedro. Aligné dans l’axe en l’absence de Julien Le Cardinal, le jeune défenseur a tenu la baraque avec une maturité remarquable. D’autant plus méritoire que son partenaire Sohaib Naïr a affiché une certaine fébrilité, se faisant dépasser à plusieurs reprises.

Lamba était attendu pour suppléer Le Cardinal, mais il s’est de nouveau blessé. Une triste habitude qui commence à devenir préoccupante. Le capitaine stéphanois devrait retrouver sa place contre le Red Star. Et c’est peut-être Naïr qui pourrait faire les frais de son retour. Car Pedro a livré une prestation très convaincante dans l’axe, tandis que Ferreira a montré de belles choses à droite. De quoi donner des idées à Cathro pour recomposer sa défense ?

Absent contre Rodez en raison d’une maladie, Zuriko Davitashvili devrait lui aussi être de la partie face au Red Star. Mahmoud Jaber pourrait également retrouver le groupe, offrant une solution supplémentaire au milieu. Cathro pourrait donc disposer d’un groupe renforcé pour ce choc au sommet.