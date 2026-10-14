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FRANCE

Real Madrid : madame Mbappé, Ester Exposito fait un doigt d’honneur à Barcelone ! 

Par Bastien Aubert - 14 Oct 2026, 00:00
Ester Exposito à Madrid

Ester Expósito, connue pour son rôle dans la série Élite et régulièrement associée à Kylian Mbappé (Real Madrid, 27 ans), aurait adressé un doigt d’honneur à un fan qui la filmait à Barcelone.

La séquence n’a pas tardé à attirer l’attention des internautes. Présentée comme la compagne de Kylian Mbappé, Ester Expósito est régulièrement suivie par les médias espagnols depuis que les deux personnalités ont été aperçues ensemble à plusieurs reprises. Leur relation n’a toutefois pas été officiellement détaillée par le couple.

Une scène qui fait réagir à Barcelone

Selon la vidéo évoquée sur les réseaux sociaux, Ester Expósito aurait adressé un doigt d’honneur à un fan qui la filmait alors qu’elle se trouvait à Barcelone. Le geste a rapidement alimenté les commentaires, certains internautes y voyant une réaction agacée face à la présence insistante du téléphone. Sans davantage de contexte, il reste toutefois difficile de connaître précisément les circonstances de la scène ou ce qui a précédé le geste. Une chose est sûre : la séquence a trouvé un écho particulier auprès des supporters de football.

Le fait que l’actrice soit associée à Kylian Mbappé, l’attaquant du Real Madrid, a évidemment ajouté une dimension footballistique à cette histoire. À Madrid comme à Barcelone, la rivalité entre les deux clubs dépasse régulièrement le terrain et s’étend jusque dans l’actualité des personnalités qui leur sont associées. Mais rien ne permet d’affirmer que le geste d’Ester Expósito visait directement le FC Barcelone ou ses supporters. Il pourrait tout simplement s’agir d’une réaction envers la personne qui la filmait.

Ester Expósito et Mbappé sous les projecteurs

Ces dernières semaines, les apparitions publiques de l’actrice et du joueur français ont régulièrement fait parler d’elles. Fin août, Expósito était notamment présente au Santiago-Bernabéu lors d’une rencontre du Real Madrid, où Mbappé avait célébré un but en direction des tribunes.

Leur exposition médiatique rend désormais chaque séquence potentiellement virale. Cette fois, c’est un geste capté à Barcelone qui alimente les discussions. Reste à savoir si l’actrice réagira à la polémique ou si l’épisode retombera aussi vite qu’il a circulé sur les réseaux.

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