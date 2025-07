OL : Jean-Michel Aulas contre-attaque et glorifie son bilan

Attaqué par une candidate aux municipales de Lyon, Jean-Michel Aulas a répondu et a vanté son bilan à la tête de l’OL.

Depuis l’annonce choc de la rétrogradation administrative de l’Olympique Lyonnais en Ligue 2 par la DNCG, les tensions montent à Lyon. Nathalie Perrin-Gilbert, candidate aux municipales de Lyon, a pointé du doigt les erreurs du passé, laissant entendre que Jean-Michel Aulas porte une part de responsabilité dans la situation actuelle.

Jean-Michel Aulas contre-attaque

« Je veux rappeler que quand nous avons été sept fois champions de France nous étions à Gerland. Nous avons trop investi dans un projet immobilier et financier, au détriment du club et du jeu. Pour avoir un stade soit disant privé, alors que les collectivités ont dépensé des centaines de millions d’euros, le club s’est endetté. Il était clair que Monsieur Textor n’avait pas les moyens de ce stade. On paye aujourd’hui les décisions du passé », a-t-elle déclaré, pour Lyon Capitale.

Touché par ces propos, Aulas a contre-attaqué sur les réseaux sociaux. « Certains tordent les faits pour exister politiquement. C’est parfois le cas de Madame Perrin-Gilbert. Mais tâchons de garder la tête froide. Non, les collectivités n’ont pas financé le Grand Stade à hauteur de 250 M€. Elles ont soutenu une ligne de tramway qui transporte 4 millions de spectateurs par an — d’ailleurs, tous acquittent leur billet. Parler de « subvention », c’est une escroquerie intellectuelle. Le COJO, qui s’installe à Décines, réclame déjà l’augmentation des fréquences : preuve que cet équipement bénéficie à tout le territoire. Quant à l’OL que j’ai dirigé : 400 M€ de chiffre d’affaires annuel, 225 M€ de fonds propres, 500 M€ d’actifs au 30 juin 2022. Depuis la reprise, 750 M€ d’actifs ont été vendus. Sur le plan sportif, 10 quarts de finale européens, deux demi-finales de Ligue des Champions, 23 qualifications européennes d’affilée. Le plus mauvais classement depuis 2000 ? 7e. Et faut-il rappeler les 8 Ligues des Champions féminines et plus de 30 titres nationaux toutes équipes confondues ? L’OL, c’était de la performance, de la vision et du rayonnement. Avant de parler d’âme, encore faut-il connaître l’histoire. Et avoir un minimum de respect pour le football lyonnais », a lâché Aulas.