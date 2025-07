FC Barcelone : le futur onze d’Hansi Flick a fuité, le PSG peut trembler !

Si le mercato n’en est qu’à ses prémices, la future équipe type du FC Barcelone se peaufine lentement mais sûrement. Hansi Flick sait déjà ce qu’il veut pour la saison 2025-2026.

Le FC Barcelone s’apprête à entrer dans une nouvelle ère. Hansi Flick, qui fait l’unanimité depuis l’été dernier, travaille à bâtir une équipe compétitive, fidèle à l’identité de jeu du club tout en y ajoutant sa patte personnelle, plus directe et intense. À en croire les dernières indiscrétions recueillies par Sport, son onze de départ pour la saison 2025-2026 commence à se dessiner.

Dans les buts, aucune surprise. La recrue estivale Joan Garcia sera le gardien numéro un. En défense, Flick semble vouloir miser sur la stabilité tout en donnant leur chance à des jeunes déjà très prometteurs. Jules Koundé serait aligné à droite, avec sa polyvalence et sa discipline. Dans l’axe, Iñigo Martinez reste le patron défensif, accompagné probablement de Pau Cubarsí, révélation de la saison passée. À gauche, Alejandro Baldé devrait retrouver une place de titulaire, après une fin de saison perturbée par les blessures.

Au milieu, Flick pourrait s’appuyer sur un double pivot composé de Frenkie de Jong et de Pedri. De Jong pour sa capacité à organiser et dicter le tempo, Pedri pour sa justesse technique, sa vision du jeu et son activité constante. Ensemble, ils formeraient un duo capable d’assurer à la fois la relance et la projection vers l’avant.

Olmo grand perdant du Barça ?

Plus haut sur le terrain, trois joueurs seraient positionnés pour animer le jeu offensif. Dans l’axe, Raphinha semble avoir les faveurs du coach, capable d’éliminer, de centrer et de percuter. À droite, Lamine Yamal a montré suffisamment de maturité et de talent pour continuer à s’imposer dans le onze de départ. À gauche, Nico Williams serait son pendant et provoquerait le retrait de Dani Olmo.

En pointe, Robert Lewandowski garderait son rôle de buteur. Même si certains évoquent la nécessité de lui trouver une vraie concurrence, le Polonais reste une référence devant le but et conserve la confiance de son entraîneur.

Ce onze de départ montre un équilibre entre expérience et jeunesse, avec une volonté de retrouver une intensité dans le jeu, tout en respectant les principes du Barça. Flick cherche à bâtir une équipe capable de dominer en Liga mais aussi de redevenir un candidat crédible en Ligue des champions. Le schéma de base serait un 4-2-3-1, mais le coach allemand est connu pour sa flexibilité tactique et pourrait opter pour un 4-3-3 plus classique selon les adversaires ou les situations de match.

Au-delà de ce onze, Sport précise que la direction du FC Barcelone travaille toujours sur le mercato pour renforcer certaines zones, notamment en défense centrale et en attaque, où la profondeur de banc reste insuffisante.