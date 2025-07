FC Barcelone Mercato : les agents de Nico Williams pourraient faire capoter son transfert !

Comme il y a un an, les agents de Nico Williams (Athletic Bilbao) compliquent les négociations avec le FC Barcelone, alors que c’est le joueur lui-même qui a demandé à être transféré en Catalogne !

🟨 Négociation en cours

Un an après, va-t-on assister à un nouvel échec du FC Barcelone pour le recrutement de Nico Williams ? Cela semblait impossible il y a quelques jours mais non seulement l’Athletic Bilbao ne fait rien pour favoriser le départ de son ailier mais, en plus, ses propres agents commencent sérieusement à agacer les dirigeants catalans ! Selon la radio COPE, ceux-ci demandent des garanties concernant l’inscription du joueur en cas d’arrivée au FCB. Le Barça est surpris par ces demandes car c’est bien Nico Williams qui fait des pieds et des mains pour porter le maillot blaugrana ! Pourquoi de telles demandes ?

La direction du Barça ne comprend pas…

Tout simplement parce que le champion d’Espagne n’est toujours pas revenu dans les clous du fair-play financier de la Liga ! Il existe encore une petite marge, qui concerne la validation des loges du nouveau Camp Nou. Le Barça estime que les loges en question sont fonctionnelles et donc que le bénéfice de leurs ventes peut être ajouté à son bilan comptable. La Liga estime que ce n’est pas encore le cas. En conséquence, le FCB ne peut toujours pas recruter comme bon lui semble. Avant de recruter, il doit vendre ou faire de la place dans la masse salariale.

Les agents de Nico Williams tiennent à ce que leur client puisse jouer dès la 1ère journée de Liga, soit le 17 août. La réponse du FC Barcelone est toujours la même : ce sera bon, même si pour le moment, ça ne l’est pas. Il y a un an, déjà, les représentants de l’ailier avaient eu ce type d’exigences. A l’époque, cela avait incité le FCB a rebroussé chemin et a laissé William à Bilbao…

« Le coup d’œil de But FC »

« Les agents de Williams sont payés pour protéger ses intérêts. Leurs requêtes peuvent donc se comprendre. Mais le FC Barcelone assure depuis longtemps que la vente de ses loges va être validée et donc qu’il pourra recruter l’ailier. Pourquoi, dès lors, compliquer des négociations déjà tendues à cause de l’attitude de l’Athletic Bilbao ? »