FC Barcelone : la fresque de Nico Williams saccagée… pour la troisième fois !

Pour la troisième fois, la fresque à l’effigie de Nico Williams a été vandalisée par des supporters de Bilbao.

À Bilbao, le malaise grandit autour de Nico Williams. Alors que l’ailier espagnol est de plus en plus proche d’un transfert au FC Barcelone, une partie des supporters de l’Athletic vit très mal ce possible départ vers un rival historique. Ces derniers jours, une fresque à l’effigie du joueur a été dégradée déjà deux fois. La première fois, le message « Que tu partes ou restes, tu as perdu notre respect » a été inscrit. La deuxième, le visage du joueur a été recouvert de peinture bleue, accompagné de l’insulte en espagnol : « Rata de mierda » ou « Rat de merde ».

Nico Williams plus que jamais persona non grata à Bilbao

À chaque fois, cette fresque a été restaurée. Le club de Bilbao a évidemment condamné ces actes : « Nous défendrons notre identité et nos valeurs à tout moment, en tout lieu et aussi souvent que nécessaire ». Mais rebelote, cette fresque a été vandalisée pour la troisième fois. Un message virulent a été tagué sur l’œuvre murale : « Nico, va-t-en. On défendra notre écusson en permanence ».

Une inscription qui laisse de moins en moins de doutes quant au ressentiment d’une partie du public basque, déçu et trahi par l’idée de voir l’un des leurs rejoindre le Barça. Pendant ce temps, le FC Barcelone tente toujours de réunir les fonds nécessaires pour lever la clause libératoire de 60 millions d’euros du joueur. Si l’opération échoue, Nico pourrait bien être contraint de rester là où il n’est plus vraiment désiré…