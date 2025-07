OL Mercato : Michele Kang met la barre très haut pour Malick Fofana !

L’OL n’entend céder Malick Fofana qu’en échange d’un joli chèque…

Ces dernières heures, les rumeurs se sont enchaînées sur des possibles départs à l’Olympique Lyonnais. Il a notamment été question d’un présumé accord entre l’OL et Nottingham Forest pour Malick Fofana mais selon les informations d’Alexandre Corboz, notre correspondant à Lyon, « il n’y a aucune négociation en cours entre le club d’Evangelos Marinakis et Lyon pour l’ailier international belge. S’il n’est pas exclu que l’ancien joueur de la Gantoise parte au Mercato, ce sera davantage vers un club plus huppé de Premier League (Chelsea, Liverpool) ou d’ailleurs (Bayern Munich)… et clairement pas au « prix d’ami » Forest. La mise en retrait de John Textor a bel et bien mis fin à la passerelle entre les deux clubs. »

Mise à prix : 60 millions d’euros minimum

Fini les petites combines de l’Américain, donc, et pas question pour Michele Kang, qui lui a succédé, de brader les bijoux de famille, malgré la nécessité pour elle de faire entrer de l’argent dans les caisses avant de jouer l’avenir du club devant les membres de la DNCG. Une position que confirme ce mercredi The Independent. Le média britannique croit en effet savoir que l’OL a fixé le bon de sortie à au moins 60 millions d’euros pour Fofana. Le média évoque des intérêts de Forest, mais aussi d’Arsenal, Chelsea, Liverpool, Fulham, du Bayern Munich et du Napoli. A suivre…

Le coup d’oeil de But FC !

« Les enchères pourraient monter pour Fofana. Mais est-ce dans l’intérêt des clubs intéressés de passer à l’attaque avant le prochain passage de l’OL devant la DNCG ? »