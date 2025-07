OL Mercato : Michele Kang prête à vendre 12 joueurs !

La cure d’austérité va commencer pour l’OL…

On le sait, l’OL est sous le coup d’une rétrogradation administrative en L2 et pour l’éviter, Michele Kang, qui a succédé à John Textor, doit trouver quelques 200 millions d’euros selon L’Equipe. L’OL va devoir injecter immédiatement plus de 100 millions d’euros dans ses comptes et garantir au moins 100 millions d’euros supplémentaires pour le reste de la saison. Trouver une somme pareille en une semaine ne s’annonce pas simple, mais quelle que soit la décision de la DNCG, Kang, selon Le Progrès, s’apprête à revoir les ambitions lyonnaises à la baisse. Elle compterait « lancer un plan d’austérité sur 3-4 ans vouant l’équipe à jouer le milieu de tableau», en cas de maintien en Ligue 1.

Que les gros salaires lèvent le doigt !

Une grosse vague de départs se profilerait. Kang voudrait en priorité faire partir tous les joueurs à plus de 200 000 euros par mois. Tolisso, Nuamah, Mikautadze, Veretout, Niakhaté, Matic et Almada sont concernés. Et l’OL souhaiterait aussi renflouer ses caisses grâce à certaines ventes. Celles de Perri, Fofana, Tessmann, Kumbedi et Caleta-Car. Un chantier XXXL !