FC Barcelone Mercato : Tebas a fait capoter le transfert de Nico Williams, il va le payer cher

La direction du FC Barcelone envisage une action en justice à l’encontre du président de la LFP, Javier Tebas, qui a dévoilé des informations confidentielles à l’Athletic Bilbao.

Cela fait un peu moins d’une semaine mais le transfert avorté de Nico Williams au FC Barcelone n’est toujours pas digéré. C’est autant le fond que la forme qui ont choqué les Blaugranas. Car, après tout, eux suivaient d’autres pistes pour le poste d’ailier gauche quand le Basque a fait savoir à ses coéquipiers de la sélection espagnole qu’il souhaitait s’engager avec le Barça. Joan Laporta a ravalé sa fierté après l’échec du transfert de l’été précédent, Deco a abandonné sa priorité Luis Diaz (Liverpool), tout ça pour qu’à l’arrivée, Williams décide de prolonger à l’Athletic Bilbao pour dix ans…

Tebas a dévoilé des informations confidentielles

Plus les jours passent, plus on apprend sur ce dossier sulfureux. Et notamment sur le rôle joué par Javier Tebas. Le très médiatique président de la Liga aurait été consulté par les dirigeants de l’Athletic Bilbao pour savoir si le FC Barcelone avait vraiment les moyens de lever la clause de départ de leur joueur et, surtout, de l’inscrire en Liga dans la foulée. C’était la grande préoccupation de Nico Williams, qui a vu Dani Olmo manquer les premières journées de championnat la saison dernière car le Barça n’avait pas le droit d’enregistrer des recrues faute d’avoir suffisamment dégraissé sa masse salariale.

Visiblement, Tebas a dit que le Barça, en l’état actuel des choses, ne pouvait pas inscrire Williams. Evidemment, les dirigeants de l’Athletic se sont empressés de le répéter à leur joueur, qui a fini par prolonger. En apprenant ça, le sang de Joan Laporta n’a fait qu’un tour. Il envisage d’intenter une action en justice contre Tebas pour avoir dévoilé des informations confidentielles, selon El Chiringuito. Il serait surprenant que cet avocat de formation ait commis pareille erreur. Mais si c’est le cas, le FC Barcelone ne manquera pas de torpiller un homme lui ayant mis des bâtons dans les roues à plusieurs reprises.