FC Barcelone Mercato : Liverpool assomme les Blaugranas pour Luis Diaz !

Devenu le plan A du FC Barcelone pour le poste d’ailier gauche après la prolongation de Nico Williams à l’Athletic Bilbao, Luis Diaz ne devrait pas venir car Liverpool ne transige pas sur sa valeur.

🟥 Rumeur

Tel que c’est parti, Marcus Rashford va vraiment réaliser son rêve de jouer à Barcelone ! Pour le poste d’ailier gauche, que la direction blaugrana souhaite à tout prix renforcer alors que Raphinha sort pourtant de la meilleure saison de sa carrière, les choses semblaient claires : Nico Williams était le plan A, Luis Diaz le plan B et Marcus Rashford le plan C. Mais le Basque a préféré prolonger à l’Athletic Bilbao alors qu’il avait lui-même relancé le Barça. Et l’on apprend ce mardi que Liverpool ne fera aucun cadeau pour son Colombien, ce qui devrait inciter le champion d’Espagne a exploré une autre piste…

82 M€ pour Luis Diaz !

Selon La Cadena SER, Liverpool a fixé le prix de sortie de Diaz à 82-83 M€ ! Un tarif qui peut éventuellement s’expliquer par le fait que le Bayern Munich est également sur l’ailier et que les Reds veulent faire jouer la concurrence pour « amortir » leur gros recrutement jusque-là (125 M€ pour Wirtz, 47 M€ pour Kerkez, 40 M€ pour Frimpong). Mais en dehors de ça, ce montant est très élevé. Transfermarkt situe la valeur de Luis Diaz aux alentours de 70 M€. Et l’ancien joueur de Porto sort d’une saison contrastée puisque s’il a été exceptionnel lors de la première, il a été plus en difficulté en seconde, quand les rumeurs d’un intérêt de Barcelone ont commencé à circuler…

Si l’intransigeance de Liverpool devait se confirmer, ce serait un sacré coup dur pour le Barça, qui devrait donc s’orienter vers des pistes ne faisant pas l’unanimité en interne, comme Marcus Rashford (Manchester United) mais également Rafael Leao (AC Milan).

« Le coup d’œil de But FC »

« Plus de 60 M€ pour Luis Diaz, c’est trop cher. Le Colombien est plus âgé que Nico Williams, moins dynamique et plus inconstant. Sachant que Raphinha fait de l’excellent travail à gauche, le Barça ne devrait pas se ruiner pour un concurrent. »