OM Mercato : un milieu coté à 13 M€ en passe d’échapper à Benatia

Dans le viseur de l’OM depuis plus d’un an, le milieu de terrain camerounais Jackson Tchatchoua (Hellas Vérone) devrait s’engager avec Nottingham Forest.

🟨 Négociation en cours

Pour l’OM, le poste de milieu de terrain n’est pas une priorité lors de ce mercato. Mais il pourrait le devenir si Valentin Rongier est vendu, à un an de la fin de son contrat, comme c’est la tendance ces derniers jours, et si aucune solution n’est trouvée pour qu’Ismaël Bennacer (AC Milan) ne revienne après son prêt mi-figue mi-raisin de six mois. Et si ce scénario négatif s’écrit, Medhi Benatia et Pablo Longoria regretteront peut-être d’avoir laissé passer la chance de recruter Jackson Tchatchoua.

Forest a formulé une première offre

Le milieu de terrain camerounais de 23 ans est dans le viseur des Phocéens depuis plus d’un an. L’été dernier, alors qu’il sortait d’une saison en prêt réussie à l’Hellas Vérone, l’OM avait contacté Charleroi pour un transfert. Le deal n’était pas allé au bout, notamment parce que les Phocéens avaient préféré miser sur Pierre Emile Hojbjerg puis Adrien Rabiot. Ce que personne, en Provence, n’a regretté, les deux milieux ayant été parmi les meilleurs jours de la saison écoulée. Mais douze mois plus tard, Tchatchoua a confirmé ses belles dispositions et s’apprête à quitter définitivement Vérone.

Selon Ekrem Konur, l’OM fait partie d’une foule de courtisans qui compte Nottingham Forest, Galatasaray, la Fiorentina et le Torino. C’est le club anglais qui aurait pris les devants avec une offre située entre 10 et 13 M€. Distancés dans les négociations, les Marseillais auront du mal à faire leur retard.

« Le coup d’œil de But FC »

« Pas forcément une mauvaise nouvelle pour l’OM car Tchatchoua ne semble pas avoir le profil pour s’épanouir dans le système de jeu de Roberto De Zerbi. »