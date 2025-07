Real Madrid Mercato : grâce au PSG, Konaté fait un pas de plus vers les Merengue

La raclée subie face au PSG (0-4) hier en demi-finales du Mondial des Clubs a accentué la nécessité de recruter un défenseur central au Real Madrid. Ibrahima Konaté est plus que jamais suivi.

🟧 Piste crédible

Hier soir, face au PSG (0-4), c’est toute l’équipe du Real Madrid qui a pris le bouillon. Certes, c’était face au champion d’Europe, l’équipe la plus en forme de la planète football depuis sept mois. Mais il n’empêche que la Maison Blanche n’a pas été au niveau attendu. Et espéré par Florentino Pérez comme par Xabi Alonso. Cette rouste en mondovision va laisser des traces et entraîner une vague de recrutements. Notamment en défense.

Le Real foncera s’il vend au préalable

Selon AS, les Merengue font d’Ibrahima Konaté une priorité pour ce secteur. Comme révélé depuis plusieurs semaines, l’international français arrive dans sa dernière année de contrat et il ne trouve pas de terrain d’entente avec Liverpool pour prolonger. Il souhaiterait une augmentation de salaire à laquelle la direction des Reds ne veut pas accéder. Il aimerait donc partir, dès cet été si possible, sinon dans un an. Et sa destination privilégiée est le Real Madrid.

Cependant, AS précise que la Maison Blanche ne recrutera dans ce secteur qu’à la seule condition qu’un défenseur soit vendu. Car avec Diego Militao, Antonio Rüdiger, David Alaba et Dean Huijsen déjà présents, il risquerait d’y avoir embouteillage si un cinquième arrière arrivait. Mais un départ d’Alaba, qui a si peu joué depuis un an et demi, ne serait pas très surprenant…

« Le coup d’œil de But FC »

« Le Real Madrid a besoin d’une défense centrale solide et ce n’est plus le cas depuis un an. L’arrivée d’Ibrahima Konaté serait une très bonne idée, tant pour le club que pour le Français. »