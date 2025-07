FC Barcelone : le gouvernement espagnol s’invite dans la polémique Yamal !

Un ministère espagnol a annoncé l’ouverture d’une enquête pour savoir si les droits des personnes handicapées ont été bafoués lors de la fête d’anniversaire de Lamine Yamal (FC Barcelone).

De l’anniversaire de Lamine Yamal, le 13 juillet, on n’attendait qu’une chose : qu’il signe son nouveau contrat avec le FC Barcelone, puisqu’il accède à la majorité. Mais l’ailier espagnol a décidé d’organiser une méga fête et les choses sont en train de prendre une ampleur nationale. La rançon de la gloire, certainement… Il y a d’abord eu les médias people qui ont réussi à retrouver des femmes invitées pour l’occasion. L’occasion d’apprendre que Yamal apprécie les femmes blondes plus âgées que lui… Mais il y a plus glauque !

Le ministère ouvre une enquête !

Des personnes de petites tailles ont été invitées pour animer la soirée. Et cela provoque un scandale car certains ont cru que leur emploi avait été l’occasion de se moquer d’elles. L’Association des personnes atteintes de dysplasies squelettiques avec nanisme (ADEE) a publié un communiqué pour annoncer une action pour l’ailier barcelonais. Mais un employé de cette soirée lui est venu en aide en déclarant : « Nous sommes des personnes normales qui se consacrent à ce qu’elles aiment faire de manière absolument légale. Depuis quelques années, ces gens (l’ADEE) veulent nous nuire, ils veulent nous empêcher de faire ce que nous aimons, mais ils n’ont proposé ni travail ni formation aux personnes concernées. Tout ce bruit est uniquement dû au fait que c’était la fête de Lamine Yamal ».

Fin de la polémique ? Pas du tout ! Ce mardi, le ministère des Droits sociaux a annoncé l’ouverture d’une enquête pour « voir si la loi a été enfreinte et, par conséquent, s’il y a eu une atteinte aux droits des personnes handicapées ». Bref, Lamine Yamal n’a pas fini d’entendre parler de sa soirée d’anniversaire !